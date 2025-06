Nel grande esodo estivo, l’automobile resta la regina incontrastata dei mezzi di trasporto. Dati alla mano, tra giugno e settembre si stimano 65,8 milioni di arrivi in Italia: chi via cielo, chi via mare, ma soprattutto su quattro ruote. Nonostante il traffico sulle autostrade, saranno sempre di più le auto elettriche in viaggio, spinte non solo dalla voglia di libertà, ma anche dalla crescente consapevolezza ambientale.

Un segnale forte arriva dal mercato europeo: nei primi due mesi del 2025, le vendite di nuove auto elettriche sono cresciute del 28,4%, raggiungendo le 255.489 unità e conquistando il 15,2% della quota di mercato totale nell’UE. Una tendenza chiara, che si riflette direttamente sull’infrastruttura necessaria per sostenere questi nuovi flussi.

In questo scenario di mobilità in trasformazione, Electra – azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per i veicoli elettrici – accende i riflettori su un’estate a emissioni ridotte. Grazie alla sua rete di stazioni di ricarica ultraveloce, viaggiare in elettrico è un’opzione concreta, accessibile e sostenibile.

Dall’Austria alla Riviera romagnola, passando per il Lago di Garda, il turismo elettrico prende slancio, supportato da infrastrutture all’avanguardia e da un costo di ricarica contenuto: durante i mesi di luglio e agosto, utilizzando l’app Electra, il prezzo sarà di 0,39 €/kWh, un valore in linea con il costo medio registrato per la ricarica a casa (circa 0,31 €/kWh).

Electra non alimenta solo le batterie, ma un nuovo modo di viaggiare. I numeri parlano chiaro: solo lungo la tratta Parndorf–Rimini passando per il Lago di Garda, le colonnine hanno già contribuito a risparmiare 344 tonnellate di CO₂.

“Con Electra abbiamo costruito un’infrastruttura europea che consente di muoversi con l’auto elettrica rapidamente e comodamente in 9 Paesi.

Chi utilizza Electra nel proprio Paese può contare sulla stessa esperienza ovunque si trovi, anche in vacanza”, afferma Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia. “In Italia, il potenziamento della rete ultraveloce ha superato il vecchio paradigma della ricarica solo nei grandi centri urbani: oggi, un cittadino austriaco può raggiungere comodamente la Riviera romagnola con la propria auto elettrica e ricaricare lungo il percorso al prezzo più competitivo di sempre. Questo è il futuro della mobilità elettrica: accessibilità, continua e senza confini”.

Dall’Austria a Rimini in elettrico, passando per il Garda – Per i turisti austriaci diretti verso il sole della Riviera romagnola, il Lago di Garda resta una tappa irrinunciabile.

Oggi, grazie alla rete di ricarica ultraveloce di Electra, questo itinerario può essere percorso in modalità completamente elettrica, senza rinunciare a comfort e rapidità. Si parte dall’Austria, con tappe a Pinkafeld (Rekord Café), Oberwart (Goldino) e Villach (Pizza Plus), seguendo la Süd Autobahn (A2) e l’A11 verso il confine italiano.

Superato Tarvisio, si entra in Italia percorrendo l’A23 e poi l’A4, con una prima sosta a Portogruaro presso il centro commerciale Adriatico 2. Si prosegue lungo l’A4 verso Verona, con fermata in Viale del Lavoro, e si raggiunge la zona del Lago di Garda: Peschiera accoglie i viaggiatori al Parco Commerciale ICS, seguita da Lonato del Garda al Retail Park Garda Doors, facilmente raggiungibile via A4 e tangenziali locali. Da qui è possibile una deviazione verso Treviso, servita da tre hub strategici – Ospedale Ca’ Foncello, Mercato Ortofrutticolo e via Rota – percorrendo l’A4 fino a Mestre e poi l’A27. Tornando sull’A13 e poi sull’A14, si punta a sud verso Forlì, con sosta al Parco Commerciale, per poi approdare a Rimini, dove la stazione Electra del Centro Cristallo attende chi è diretto al mare o in visita alla Fiera.

I turisti che iniziano il viaggio più a nord, partendo dalla Germania, possono fare tappa anche a Monaco, grazie a tre hub supercharger inaugurati da Electra nel mese di maggio. Da Dasing – Jimmy’s Fun Park si passa per Neufahrn – FlyStation / München – La Selva e da qui si prosegue fino in Austria approdando a Linz – Ibis Styles Linz o Leonding – Kremstalerhof, e arrivando infine a Parndorf – CC Fashion Outlet.

Turismo e mobilità sostenibile: in vacanza con la ricarica low cost – Per l’estate 2025, Electra lancia una promozione dedicata a chi utilizza la sua app per ricaricare la propria auto.

Durante i mesi di luglio e agosto, il costo della ricarica effettuata tramite l’app sarà di 0,39 €/kWh, applicato a tutte le colonnine Electra. Questa tariffa rappresenta una riduzione di circa il 50% rispetto al prezzo standard sull’app di 0,74 €/kWh e, a oggi, il costo più basso disponibile sul mercato.

L’iniziativa vuole sostenere economicamente i viaggiatori in un periodo di intenso movimento, favorendo l’adozione della mobilità elettrica e contribuendo a rendere più accessibile la transizione verso un modello di turismo sostenibile.

Il prezzo applicato nei mesi estivi è stato pensato per incentivare i viaggi a basse emissioni durante l’alta stagione, offrendo una ricarica ultra-fast a un costo particolarmente competitivo, molto vicino a quello medio della ricarica domestica.