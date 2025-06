Da oltre 60 anni punto di riferimento del gioco in Italia, Rocco Giocattoli accompagna generazioni di bambini e ragazzi con proposte sempre nuove, coinvolgenti e perfette per ogni occasione.

Anche quest’estate, il divertimento è assicurato con una serie di giochi che trasformano ogni giornata in un’avventura da ricordare.

Per affrontare i pomeriggi più torridi con una buona dose di avventura, il nuovo Hydro M.A.D. Mini Blaster è il compagno ideale. Si tratta del blaster a proiettili d’acqua definitivo: compatto, colorato, con gittata fino a 5 metri, ricarica automatica e un serbatoio extra da 200 ml incluso.

Ma non è tutto: grazie all’adattatore fornito, ogni bottiglia in plastica può trasformarsi in una riserva personalizzata. Disponibile in bianco e celeste, in versione singola o doppia, è perfetto per battaglie lampo e infinite ore di gioco all’aperto. E per chi preferisce solcare le onde, c’è lo spettacolare Aqua Lights, il motoscafo radiocomandato trasparente con luci LED multicolore.

Dotato di controllo multidirezionale e doppia turbina, è pronto a sfrecciare in piscina, al mare o al lago, trasformando ogni specchio d’acqua in un circuito da gara. Un’esperienza hi-tech per piccoli capitani in cerca di emozioni.

Per i piccoli aviatori in erba, arriva il nuovissimo Bumper Drone Vision, evoluzione del classico Bumper Drone, ora ancora più sicuro grazie alle protezioni ultra morbide e dotato di una funzione di bilanciamento automatico che lo rende semplice da usare. Ma la vera novità è la videocamera HD integrata, che consente di collegarsi allo smartphone per registrare voli mozzafiato e vedere il mondo… da un’altra prospettiva.

Nelle ore più tranquille, magari all’ombra di un gazebo o durante una serata in campeggio, spazio ai card games, perfetti per coinvolgere grandi e piccini. Squish Squash, ispirato agli amati Squishmallows, è il gioco di carte strategico e tenerissimo che fa impazzire tutta la famiglia. Colleziona, gioca, sorprendi gli avversari: ogni partita è una gara di astuzia e simpatia, con i personaggi più morbidi e colorati dell’estate.

Per chi ama la sfida ma in versione light, SkyJo è il gioco ideale. Ogni giocatore ha 12 carte coperte: bisogna scoprirle, scambiarle, tenerle d’occhio e cercare di totalizzare il minor numero di punti. Imparare è facilissimo, ma smettere di giocarci è impossibile: SkyJo è perfetto per ogni occasione – dal picnic al parco al dopocena in terrazza.

E quando cala il sole e si accendono le risate, arriva il momento di Birdy Call, uno dei party game più irriverente della linea Yas!Games. I giocatori vestono i panni di uccelli eccentrici con un solo obiettivo: accoppiarsi e raccogliere più uova possibile.

Tra versi improbabili, bluff spudorati e colpi di scena a ripetizione, il divertimento è assicurato. Chi riuscirà a “quagliare” per primo? Un gioco ideale per serate tra amici, dove il confine tra strategia e improvvisazione si fa (piacevolmente) labile.

Che sia in giardino, al mare, in montagna o sul divano di casa, l’estate con Rocco Giocattoli è sempre sinonimo di gioco, avventura e spensieratezza. Basta scegliere il compagno ideale… e lasciarsi trasportare dal divertimento!