Con l’arrivo della Settimana di Pasqua, milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio.

Secondo i dati di Parclick.it, saranno circa 11 milioni gli spostamenti previsti, molti dei quali in auto. Pianificare bene il viaggio diventa quindi fondamentale per evitare imprevisti e godersi la partenza in sicurezza.

Un viaggio lungo può trasformarsi in un’esperienza piacevole oppure in una fonte di stress: la differenza sta tutta nell’organizzazione. Ecco i consigli pratici degli esperti per partire preparati.

Controllare l’auto prima di partire

La manutenzione è il primo passo. Tre automobilisti su dieci non effettuano controlli adeguati, aumentando fino al 50% il rischio di guasti. Da verificare sempre: pressione degli pneumatici, livelli di olio e liquidi, freni, tergicristalli, luci e batteria. Meglio affidarsi a un’officina per un check completo.

Partire riposati

La stanchezza incide direttamente sulla sicurezza. Preparare bagagli e documenti il giorno prima aiuta a dormire meglio e affrontare il viaggio con maggiore lucidità.

Pianificare il percorso

Impostare il navigatore in anticipo, valutare eventuali alternative e programmare le soste permette di evitare traffico e ritardi, rendendo il viaggio più fluido.

Fare pause regolari

Gli esperti consigliano una sosta di almeno 20 minuti ogni due ore o ogni 150-200 km. La stanchezza è responsabile di circa il 30% degli incidenti stradali.

Gestire rifornimenti e consumi

Con il caro carburante, pianificare dove fare rifornimento può fare la differenza. Guidare in modo regolare, evitare carichi eccessivi e mantenere la giusta pressione degli pneumatici aiuta a ridurre i consumi.

Intrattenimento e sicurezza

Playlist già pronte e giochi per i passeggeri, soprattutto bambini, rendono il viaggio più piacevole. Evitare sempre distrazioni alla guida, come l’uso dello smartphone.

Prevenire il mal d’auto

Il problema riguarda circa il 40% delle persone. Meglio mangiare leggero, idratarsi, guardare l’orizzonte e, se necessario, valutare rimedi specifici dopo aver consultato un medico.

Come sottolineano da Parclick, pianificare ogni dettaglio non è solo una questione organizzativa, ma il vero segreto per trasformare il viaggio in un’esperienza serena e senza imprevisti. Perché una vacanza ben riuscita comincia sempre dalla partenza.