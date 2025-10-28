Secondo un’indagine del motore di ricerca Jetcost, il 73% degli italiani ha in programma un viaggio per le vacanze di Natale 2025.
Nonostante l’aumento dei prezzi, la voglia di partire resta alta: quasi uno su due sceglierà una vacanza breve (fino a 3 giorni) e la spesa media prevista è di 794 euro a persona.
L’auto resta il mezzo di trasporto più utilizzato (50%), seguita dall’aereo (28%).
La vacanza in famiglia è la formula preferita (45%), davanti ai viaggi in coppia (28%) e con gli amici (20%).
Le destinazioni nazionali guidano le preferenze: il 60% resterà in Italia, con Napoli in vetta alla classifica seguita da Milano, Roma, Catania e Palermo. Anche le città d’arte e le mete del sud attraggono molti viaggiatori.
Chi sceglie l’estero punta soprattutto alle capitali europee: Parigi, Vienna, Londra, Praga e Amsterdam sono nella top 5.
Per i viaggi a lungo raggio spiccano invece New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.
Jetcost ricorda che novembre è il mese migliore per prenotare, con risparmi fino al 25% rispetto alle tariffe dell’ultimo minuto.