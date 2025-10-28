Nel corso della riunione consolare tenutasi presso l’Ambasciata d’Italia a Canberra lo scorso 17 ottobre sono stati affrontati temi di grande rilievo per la comunità italiana in Australia.

“È stata ribadita – fa sapere il Com.It.Es NSW del New South Wales, Sydney – l’importanza di un’informazione costante ai cittadini, in particolare riguardo alle nuove disposizioni in materia di cittadinanza.

Si è sottolineata la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze della comunità italiana, al fine di promuovere un’azione più coordinata e condivisa.

È emersa la volontà di valorizzare la nuova migrazione italiana, spesso poco conosciuta in Italia, e di aggiornare la narrazione della nostra presenza all’estero in modo più aderente alla realtà contemporanea”.

“È stato evidenziato – fa sapere ancora il Comites – il bisogno di un approccio unitario di advocacy e collaborazione per sostenere l’insegnamento dell’italiano e favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali, in sinergia con le autorità australiane e italiane”.