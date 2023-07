Vacanze a Ponza per Belen Rodriguez, Giorgia Palmas sceglie la Sardegna

Mamme over fanno il bis. Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta a 53 anni. Sui social due bellissime foto della venera nera con il neo bebè. Il primo scatto la ritrae con il neonato fra le braccia. Il secondo mostra il volto raggiante della top model, con tanto di occhialoni griffati e mascherina animalier sul viso, intenta a coccolare il suo amato baby. Il nascituro ha un fratellino di due anni. Naomi è mamma single, fra le sue relazioni più famose ricordiamo quella con Adam Clayton degli U2 nel 1993, con Flavio Briatore nel 1998, con Robert De Niro negli anni ’90 e nel 2019 con Liam James Payne dei One Direction.

Venti di crisi oppure no? I fans di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in apprensione, per alcuni post pubblicati dalla madre di lei. Rumors insistenti parlano della possibilità di malintesi fra la coppia. Alcune frasi della mamma della ex tronista di Uomini & Donne hanno messo i fans in allarme. Sophie ed Alessandro, si sono conosciuti durante una scorsa edizione del Grande Fratello, e hanno una figlia, la neonata Celine Blue. Viaggi di nozze e mete da sogno. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto Miami per trascorrere la loro luna di miele. Mare, spiagge e paesaggi favolosi faranno da cornice al loro amore.

Villeggiatura a Ponza per Belen Rodriguez, Stefano De Martino e i bambini. La coppia sta trascorrendo giorni di relax in barca, con i figli, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, nata dalla relazione con Antonino. Ponza e Palmarosa si confermano essere i luoghi preferito di vacanza per Belu.

Buen retiro in Sardegna. Giorgia Palmas ha scelto le bellissime spiagge della Sardegna per le vacanze. La ex velina di Striscia la notizia mostra un coloratissimo bikini giallo e un fisico scultoreo da pin up.

Ring al top. Elisabetta Canalis a Torino sale sul podio per fare kickboxing. Con i guantoni Ely è irresistibile e ci sa anche fare. Da Los Angeles in Italia, fra shooting, combattimenti ed eventi, Elisabetta è sempre al top.