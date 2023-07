6 LUGLIO | Convegno alla Camera: “Cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica tra l’Italia e l’America Latina”

“Attualità e prospettive”: un confronto tra i protagonisti del settore e la politica per costruire ponti tra l’Italia ed il Sud America mettendo al centro gli italiani all 'estero

“Il 6 luglio prossimo, nella Sala della Regina della Camera dei deputati, si terrà una conferenza sulla Cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica tra l’Italia ed il Sud America. Il Sud America risulta essere una realtà importante con cui lavorare anche per la presenza di tanti cittadini italiani lì residenti ed oriundi che guardano all’Italia ed alla formazione italiana come un punto di riferimento. Vogliamo partire dall’ampia rete di partenariati scientifici, dai programmi accademici congiunti e dalla mobilità di docenti e studenti nel sistema universitario internazionale per definire percorsi innovativi e ancora più efficaci per promuovere l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano. Le istituzioni, soprattutto in questo momento di trasformazioni epocali, sono chiamate a favorire la promozione di una didattica e di una ricerca internazionale, solida e dinamica in grado di rispondere alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso”. È quanto dichiara l’on. Fabio Porta presentando il convegno dal titolo “Cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica tra l’Italia e l’America Latina: attualità e prospettive”, che si terrà nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.

Tra gli ospiti personalità del mondo accademico, della ricerca e della politica che dialogheranno sul tema proposto anche per dare un contributo alla politica affinchè si possano individuare percorsi fruttuosi in grado di favorire una cooperazione a servizio di uno sviluppo veramente sostenibile.