Daniela Santanchè, ministro del Turismo, in occasione della presentazione dell’accordo con il settore della ristorazione, dal titolo ‘Aggiungi un posto a tavola, che c’è un bambino in più’, ospitato oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha detto: “Credo che questa iniziativa sia molto importante per più aspetti, tra cui quello di incentivare gli italiani ad andare al ristorante anche quando ci sono famiglie numerose, perché non è che l’inflazione non abbia impattato sulla possibilità di spesa delle famiglie”.

“Bisogna poi fare più attenzione ai servizi – ha proseguito l’esponente del governo -, ovvero avere offerte più adeguate, più sexy, nei confronti dei consumatori. Andare in un ristorante e vedere che magari non c’è un menù adatto ai bambini o magari non ci sono gli strumenti adatti ai bimbi per farli stare al ristorante è un elemento importante per aumentare il livello dello standard, di cui oggi si avverte sempre più l’esigenza”.

“Per quanto riguarda il turismo, lo stesso servirà ad aumentare il turismo locale con l’incentivo a frequentare la ristorazione: in Italia si viene anche perché si mangia e si beve bene e nei nostri borghi c’è il 90% della produzione d’eccellenza di prodotti enogastronomici”.

“In ultimo – ha concluso Santanchè – voglio sottolineare una cosa che dimostra la peculiarità di questo governo, ovvero che si vince se si lavora in squadra. Questo Tavolo dimostra la voglia di vincere e di farlo con la squadra, la squadra del fare”.