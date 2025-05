Tra le mete estive più prenotate nel Mediterraneo, accanto a classici come Grecia, Spagna e Italia, spicca anche la Turchia.

Una destinazione che, grazie alla sua straordinaria ricchezza culturale, naturalistica ed enogastronomica, riesce a conquistare ogni tipo di viaggiatore: dall’amante dell’avventura all’appassionato di arte e tradizioni.

A sottolineare il fascino esercitato dalla Turchia sul pubblico italiano è Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in vacanze per single.

«Ogni viaggio è una scoperta, dentro e fuori di sé. E la Turchia è il luogo ideale per immergersi in una cultura che emoziona e lascia il segno. Ci sono esperienze che restano nel cuore, e questa è certamente una di quelle» affermano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

Considerata una terra dal fascino intramontabile, la Turchia continua a occupare un posto speciale nel cuore dei viaggiatori italiani. A confermarlo sono i dati del ministero della Cultura e del Turismo turco: nel 2022 sono stati oltre 420 mila gli italiani che hanno scelto di visitarla, segnando un netto aumento rispetto al 2021.

Basandosi sui dati del ministero, la stima di Vamonos-Vacanze.it è di 500 mila italiani che visiteranno la Turchia nel 2025.

Se il trend prosegue, sempre basandosi sui dati ufficiali, Vamonos-Vacanze.it prevede che gli arrivi stranieri in Turchia potrebbero raggiungere i 90 milioni entro il 2028, quasi il doppio rispetto ai dati del 2022.

Il 2024 si è confermato un anno da record: come riportato da TTG Italia – una tra le testate di riferimento per il mondo del turismo – la Turchia ha registrato 62.269.890 visitatori, firmando il miglior risultato turistico della sua storia.

Le entrate legate al turismo hanno superato i 60 miliardi di dollari, in crescita di oltre l’8% rispetto all’anno precedente.

L’Europa resta un mercato chiave, con un aumento del 20% nei flussi italiani rispetto al 2023.

Tra le destinazioni più amate spicca Istanbul, che nel 2022 ha attratto più di 16 milioni di visitatori. E proprio in Italia l’interesse per la metropoli sul Bosforo è esploso grazie anche al successo delle serie tv turche, vero e proprio fenomeno nel mondo dell’intrattenimento.

Istanbul è ormai considerata la nuova Hollywood del Mediterraneo: serie come Terra Amara, Endless Love, The Family e Il Tradimento sono solo alcuni dei titoli che raccolgono un ampio consenso di pubblico e alti indici di ascolto.

Secondo Parrot Analytics, infatti, tra il 2020 e il 2023 la domanda globale di fiction turche è cresciuta del 184%. Un successo dovuto in parte anche alle straordinarie ambientazioni, le stesse che Vamonos-Vacanze.it propone nei suoi itinerari esclusivi.

Lo specializzato tour operator offre a tal proposito due viaggi in quel di Istanbul, autentico crocevia tra Oriente e Occidente. Il primo, in programma per il ponte del 2 giugno, include tre notti a partire dal 30 maggio (ora in promozione a 999 euro). Il secondo, previsto dal 5 all’8 dicembre, è pensato per scoprire il volto più intimo e suggestivo di Istanbul nel cuore dell’autunno, con prezzi a partire da 899 euro.

«Istanbul non è solo una città da visitare, ma da vivere profondamente. Un viaggio qui lascia il segno: ogni momento condiviso si trasforma in un ricordo unico e ogni storia in un nuovo legame» concludono gli esperti di Vamonos.