L’esecutivo si conferma perno della forma di governo parlamentare. D’altra parte, Camera e Senato tentano di far rispettare le proprie prerogative, anche se con strumenti diversi e/o riadattati rispetto al disegno costituzionale originario, che prevede una più rigida separazione dei poteri.

Queste tra le primissime impressioni che emergono dall’analisi ‘Vecchi e nuovi trend dell’attività legislativa’ realizzata da Insight Lab, il centro studi di Bistoncini Partners.

Nata nel 1996, la prima società di lobbying in Italia ha ricostruito in termini statistici le dinamiche di collaborazione tra governo, Parlamento e Quirinale, prendendo in esame gli ultimi tre esecutivi – Conte II, Draghi e Meloni – incrociando dati sull’iter legislativo e sul sindacato ispettivo, con un focus sulla manovra finanziaria, strumento normativo centrale di ogni legislatura dal 2001.

Le dinamiche dell’attività legislativa

Secondo lo studio, presentato oggi nella sede romana di Bistoncini Partners, nell’attuale legislatura si registra un certo attivismo parlamentare sul fronte dell’iniziativa legislativa efficace, che durante la legislatura corrente sale oltre il 30% del totale delle leggi approvate, anche se su tematiche circoscritte e di secondaria importanza, come la Laguna di Orbetello o i servizi consolari.

Prevale con decisione l’iniziativa governativa (circa il 70%).

La ricerca sottolinea poi il picco di iniziativa governativa con il Governo Conte II (89,3%), correlabile alla gestione dell’emergenza Covid.

Un ulteriore elemento di interesse è la diminuzione del numero di decreti-legge non convertiti, che vanno per la quasi totalità a confluire in ulteriori decreti già all’esame del Parlamento.

Riduzione dei ‘decreti minotauro’

L’esecutivo Meloni appare seguire le indicazioni del Quirinale nel ridurre drasticamente il numero dei cosiddetti decreti minotauro.

Come conseguenza non voluta, si ha il permanere della pressione sul Parlamento in termini di ‘ingorgo’ dei decreti-legge.

Persiste un cospicuo uso della decretazione d’urgenza (pur se ridotto rispetto ai picchi del Governo Draghi) con la quasi totalità dei decreti che ha adesso un iter autonomo di conversione.

Il numero di Dl all’esame delle Camere, osserva lo studio, se da una parte comprime gli spazi per i propri progetti di legge di iniziativa parlamentare, d’altro canto permette a deputati e senatori di intervenire in fase emendativa con tempistiche più consone rispetto a quanto può avvenire in sede di esame conversione dei cosiddetti decreti minotauro.

Monocameralismo di fatto

Si conferma poi il fenomeno del monocameralismo di fatto, segnalandosi un numero ridotto di letture di modifica oltre il primo passaggio parlamentare.

Una possibile lettura, si legge nella ricerca, sta nel fatto che gli apparati legislativi del Governo, che fungono sempre più da ‘regia’ per il complesso dell’esame dei provvedimenti normativi in Parlamento (come dimostra la recente lettera circolare cofirmata Mantovano/Ciriani), preferiscano approfondire i temi e chiudere i principali dossier in una sola lettura, al fine di ridurre la possibilità che i provvedimenti – anche a causa della navette – possano subire rallentamenti e/o insabbiamenti, ovvero modificazioni ritenute non opportune.

Il sindacato ispettivo

Dall’analisi del sindacato ispettivo parlamentare, emerge un forte incremento percentuale del numero di atti di indirizzo (strumenti che impegnano il Governo a seguire una determinata linea di policy) rispetto al passato, soprattutto se comparati agli strumenti di controllo (interrogazioni e interpellanze).

In particolare, si può osservare un ruolo di primo piano degli ordini del giorno, che superano per numero di presentazione pro capite le interrogazioni a risposta scritta, che un tempo rappresentavano l’atto parlamentare più ‘gettonato’ per dare voce alle constituency o agli interessi di riferimento.

Ciò può spiegarsi con la maggiore efficacia percepita dell’odg rispetto ad altri strumenti, possibilmente in termini di comunicazione politica, vista la più concreta possibilità di ottenere un dibattito in Parlamento che, a sua volta, può essere rilanciato sui social media.

Inoltre, gli odg sembrano essere divenuti un vero e proprio terreno di ‘scontro politico’, come dimostrano le modifiche restrittive al regolamento della Camera e soprattutto il dato relativo al numero di odg presentati dalle opposizioni e accolti, che scende sotto il 30% (era a più del 60% nella passata legislatura).

La manovra finanziaria

Il focus sulla Legge di Bilancio rivela un notevole ‘attivismo’ del Parlamento in sede emendativa.

L’esame della prima manovra del Governo Meloni in cui la maggioranza parlamentare ha potuto concretamente incidere (la Legge di Bilancio 2025) conferma questo dato, con un lieve incremento del numero di emendamenti pro capite rispetto al passato.

Si riscontra contestualmente un sensibile aumento della capacità delle Camere di modificare il contenuto della manovra, come evidenzia la ‘lievitazione’ del numero di commi (pur mantenendosi limitato l’impatto in termini prettamente finanziari).

Il focus sulla manovra finanziaria conferma sia la tendenza al crescente utilizzo degli odg come ‘terreno di dibattito’, che il rafforzamento del monocameralismo di fatto: l’ultima manovra del Governo Meloni, difatti, è arrivata a impegnare la Camera per quasi 2 mesi, lasciando al Senato ben poco tempo per l’esame in seconda lettura.

Cambi di casacca

Al contrario delle passate legislature, in cui si osservavano picchi di cambi di gruppo parlamentare proprio a ridosso delle transizioni tra i diversi governi, nell’attuale XIX legislatura lo studio di Bistoncini Partners osserva una notevole stabilità, con cambi sporadici, cui contribuisce l’esatta corrispondenza tra la maggioranza scaturita dalle urne e quella a sostegno dell’attuale esecutivo.