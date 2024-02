In provincia di Catania, si legge sul quotidiano La Sicilia, “i Comuni di Calatabiano, Sant’Alfio (Capofila) e Milo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per intensificare i loro rapporti istituzionali attraverso la partecipazione al bando ‘Turismo delle radici’ per la realizzazione di attività culturali da attuare in occasione del ‘2024 – Anno delle Radici Italiane'”.

“Il progetto, seguirà un calendario concordato con i Comuni aggregati – spiega al quotidiano l’assessore comunale Paolo Calabrese, che ha seguito per il Comune di Calatabiano la progettazione, con il supporto della direttrice della ricerca scientifica del museo etneo delle migrazioni, di Giarre, Grazia Messina – con diversi eventi distribuiti nell’arco del 2024, con momenti di maggiore articolazione nei periodi di svolgimento di feste civili e religiose, come quelle patronali, e durante il periodo estivo, che vedono di consueto la presenza di famiglie provenienti dalle comunità estere legate al paese”.