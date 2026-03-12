Si terrà il prossimo 28 aprile 2026 alle ore 16:00 il webinar internazionale promosso dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) dal titolo “La nuova economia del carbonio – Transizione energetica, Direttiva RED III e Carbon Credit”, un incontro online dedicato alle opportunità della transizione energetica per le imprese italiane nel mondo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire i cambiamenti in atto nell’economia globale legati alla sostenibilità ambientale, ai nuovi mercati del carbonio e alle politiche energetiche europee, con particolare attenzione al ruolo che possono svolgere gli italiani all’estero e il sistema delle imprese italiane nei mercati internazionali.

Il webinar vedrà la partecipazione della Segretaria Generale del CGIE Maria Chiara Prodi, che aprirà i lavori con un intervento dedicato al ruolo delle comunità italiane nel mondo nella transizione economica e ambientale.

Tra i relatori anche Massimo Romagnoli, Presidente della V Commissione del CGIE, che illustrerà le sfide e le opportunità della transizione energetica per le imprese italiane a livello globale, insieme all’esperta di politiche energetiche Giulia Sirigu, che approfondirà l’impatto delle nuove politiche energetiche europee sul sistema produttivo.

Il webinar offrirà inoltre un focus tecnico sui carbon credit e sugli strumenti a disposizione delle aziende per calcolare e compensare la propria impronta di carbonio grazie all’intervento di Sergio Pellerey, carbon manager e COO di DKS Fuels GmbH.

Uno sguardo internazionale sarà portato dall’Ambasciatore d’Italia a Singapore Dante Brandi, che illustrerà le strategie asiatiche nei mercati del carbonio e le opportunità legate allo sviluppo di modelli economici sostenibili.

Il dibattito si concluderà con un confronto sul ruolo degli italiani all’estero nella nuova economia sostenibile con gli interventi di Giovanni D’Angelo e dello stesso Massimo Romagnoli.

L’iniziativa è curata dalla V Commissione del CGIE con il contributo di Barbara Sorce, Raimondo Pancrazio e Vincenzo Zaccarini, mentre la moderazione e il coordinamento saranno affidati alla Vicepresidente della Commissione Monica Spadafora.

Il webinar rappresenta un’importante occasione di confronto internazionale su uno dei temi più strategici per il futuro dell’economia globale: la transizione energetica e la nascita di nuovi modelli di sviluppo basati sulla sostenibilità ambientale e sull’innovazione.