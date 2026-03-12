Nuovo passo internazionale per Acea, che si è aggiudicata la gara per il potenziamento dell’infrastruttura idrica della capitale della Repubblica del Congo, Brazzaville. Il progetto punta a rispondere alla crescente domanda di acqua potabile nelle aree urbane della città e a migliorare l’accesso al servizio per oltre un milione di cittadini.

L’appalto è stato assegnato dal United Nations Development Programme (UNDP) a un’associazione temporanea di imprese guidata da Acea Infrastructure.

Il progetto Saep Djoué per l’acqua potabile

L’iniziativa, denominata Saep Djoué, ha l’obiettivo di rafforzare e ampliare la rete idrica della capitale congolese, contribuendo a migliorare l’accesso all’acqua potabile in una città in forte crescita demografica.

Il progetto si sviluppa nell’ambito del programma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica denominato Pista – Piattaforma per gli investimenti e l’assistenza tecnica, e si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Piano Mattei per l’Africa, la strategia italiana per rafforzare la cooperazione economica e infrastrutturale con il continente africano.

Palermo: “Un traguardo importante per Acea”

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.

“L’aggiudicazione del progetto Saep Djoué a Brazzaville rappresenta un traguardo importante per la nostra azienda e sancisce l’approdo di Acea nel continente africano”, ha dichiarato il manager.

“Si tratta di un progetto di grande valore, del quale siamo orgogliosi di essere parte”, ha aggiunto Palermo, sottolineando il ruolo strategico dell’iniziativa nel rafforzare la presenza internazionale del gruppo.

Un progetto strategico tra infrastrutture e cooperazione

L’intervento rappresenta un tassello significativo delle politiche di cooperazione e sviluppo infrastrutturale tra Italia e Africa. Il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile è infatti una delle principali sfide per molte grandi città africane, dove la crescita urbana richiede investimenti importanti nelle reti e nei servizi pubblici.

Con questo progetto, Acea consolida il proprio ruolo nel settore delle infrastrutture idriche e avvia una nuova fase della sua presenza nei mercati internazionali.