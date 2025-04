Da Caracas alla Sicilia, il talento dei giovani venezuelani è riuscito a distinguersi a livello internazionale.

Camila Gomes, studentessa del collegio italo-venezuelano Simón Bolívar e Giuseppe Garibaldi, è stata premiata come migliore attrice nella categoria Rappresentazione all’ottava edizione del Concorso Internazionale Uno, Nessuno e Centomila, tenutosi ad Agrigento, Italia.

Questo premio celebra l’impegno e la dedizione di un gruppo di giovani attori che, sotto la direzione del professor Natale La Rocca, hanno presentato in italiano l’opera Così è (se vi pare) del premio Nobel Luigi Pirandello.

Il vicedirettore Claudio Milazzo ha rappresentato il collegio al festival presentando la registrazione dell’opera, che ha affascinato la giuria internazionale.

“Ricevere questa notizia da Caracas è stato profondamente emozionante”, ha confessato Camila Gomes. “Questo riconoscimento nella terra natale di Pirandello non solo conferma la mia vocazione di attrice, ma lo sento come un cenno del destino verso il mio futuro professionale”.

Riguardo alla sfida di interpretare Pirandello in italiano, la giovane attrice ha riflettuto: “Padroneggiare la lingua in classe è stato solo il primo passo. Interpretarlo in scena ha richiesto di andare oltre: ogni pausa, ogni gesto, ogni inflessione vocale deve trasmettere un’autentica italianità.

Ho passato intere notti a provare davanti allo specchio finché i dialoghi non sono diventati parole, ma verità vissute. Questo premio è la prova che sono riuscita, anche se solo momentaneamente, a diventare quel personaggio siciliano”.

Insieme a Camila Gomes, la compagnia teatrale della scuola era composta da Enmanuel Sánchez, Miguel Páez, Salomé Manzano, Rocío Pérez, Roger Capozzolo, Luisana Carrero, Gabriel Acosta, Valery González, Sarah Peñuela e Diego Ponce.

Da parte sua, il professor La Rocca ha sottolineato il valore formativo dell’esperienza: “Lavorare con Pirandello rappresenta sempre una sfida, ma questi giovani hanno dimostrato una straordinaria maturità interpretativa. Questa farsa filosofica, che mette in discussione la verità e le apparenze, ci ha permesso di crescere sia artisticamente che personalmente”, ha spiegato.

Scritta nel 1917, l’opera è ancora attuale nell’esplorazione di temi come i pregiudizi sociali e l’identità.

Claudio Milazzo ha condiviso il significato personale di questo risultato: “Questo premio non è solo un riconoscimento, ma l’eco di una storia iniziata 71 anni fa, quando i miei genitori, Filippo e Liboria Milazzo, trasformarono un salotto improvvisato in un rifugio per i figli degli immigrati italiani. Ricevere questo premio nella terra di Pirandello, quel genio che ci ha insegnato che la verità ha mille volti, è profondamente simbolico. Oggi, i nostri studenti hanno dimostrato al mondo il potere del teatro scolastico: un’arte che fonde emozione e impegno.

Rivolgendosi ai giovani attori, ha aggiunto: “Il coraggio con cui hanno interpretato Così è (se vi pare) dimostra che il futuro del teatro è nelle mani di persone appassionate e impegnate. Come diceva Pirandello, ogni personaggio racchiude una moltitudine di cose, e voi siete stati in grado di dar loro vita con sensibilità e maturità. Non smettete di sognare. Ogni storia che rappresentate non solo lascia il segno, ma costruisce ponti tra il Venezuela e l’Italia”.

Milazzo ha concluso con una frase carica di simbolismo: “Questo premio non è la fine, ma l’inizio di nuovi percorsi. Come diceva mia madre Liboria: ‘L’istruzione è l’unico passaporto che non scade mai’. Oggi quel passaporto ci ha portato in Sicilia. Domani… chissà quali altri scenari ci aspettano”.

Il concorso, organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri italiano e della Fondazione Teatro Pirandello, ha riunito partecipanti provenienti da diversi paesi, trasformando Agrigento in un vero e proprio crogiolo di culture e talenti giovanili.

Per il Colegio Bolívar y Garibaldi, questo riconoscimento va oltre l’aspetto artistico: rappresenta una scommessa decisa sulle arti come veicolo di formazione integrale e crescita comunitaria. Mentre Camila e i suoi compagni festeggiano, la loro storia diventa fonte di ispirazione per altri giovani che, nelle aule e sul palcoscenico, scoprono il potere trasformativo del teatro.

Questo premio proietta il teatro scolastico venezuelano verso nuovi orizzonti, dimostrando che la formazione artistica costruisce anche una presenza internazionale.