La diplomazia culturale italiana all’estero si rafforza anche attraverso l’istruzione e i legami con i territori. In questo contesto si inserisce la visita dell’Ambasciatore d’Italia a Sofia, Marcello Apicella, nella città di Gotse Delchev, nella regione di Blagoevgrad, in occasione del 70° anniversario della Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari.

La visita, come comunicato dall’Ambasciata d’Italia a Sofia, ha rappresentato un momento significativo di incontro tra Italia e Bulgaria, nel segno della cultura e della cooperazione.

Il valore educativo di Gianni Rodari

Invitato dalla direttrice dell’istituto, l’ambasciatore ha preso parte alle celebrazioni presso la Casa della Cultura cittadina, sottolineando nel suo intervento l’importanza di Gianni Rodari, figura centrale della letteratura per l’infanzia.

Apicella ha ricordato come Rodari abbia rivoluzionato il modo di raccontare e di educare, trasformando la fiaba in uno strumento capace di stimolare creatività, immaginazione e pensiero critico. Non a caso, la scuola ha scelto nel 2002 di dedicarsi all’autore italiano, creando un ponte simbolico e culturale con l’Italia.

Autorità locali e cooperazione

Alle celebrazioni hanno preso parte anche il sindaco di Gotse Delchev, Vladimir Moskov, e il Metropolita Serafim di Nevrokop. Successivamente, l’ambasciatore è stato ricevuto dal primo cittadino insieme ai vicesindaci Valeri Sarandev e Said Ibrosh.

L’incontro istituzionale ha consentito di fare il punto sui principali investimenti italiani nella regione e di valutare nuove opportunità di collaborazione, sia sul piano economico sia su quello culturale.

Italia e Bulgaria: un legame che cresce

La visita di Apicella conferma il ruolo della rete diplomatica italiana nel promuovere il sistema Paese all’estero, sostenendo non solo le imprese ma anche iniziative culturali e formative.

La Scuola “Gianni Rodari” di Gotse Delchev si conferma così un simbolo concreto di dialogo tra Italia e Bulgaria: un luogo dove educazione e cultura diventano strumenti di integrazione e cooperazione, rafforzando i rapporti tra i due Paesi e contribuendo alla valorizzazione dell’identità italiana nel mondo.