Roberto Vannacci apre all’ipotesi di un’intesa con Giorgia Meloni e il centrodestra, ma pone condizioni precise. In un’intervista al Corriere dell’Umbria, il fondatore di Futuro Nazionale afferma che il suo movimento appartiene all’area della destra, ma “non farà la ruota di scorta”.

Qualora la presidente del Consiglio proponesse l’ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra, Vannacci chiederebbe “un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile”, accompagnato da tempi certi per l’attuazione degli impegni.

Tra le priorità indicate figurano il controllo dell’immigrazione e dell’emigrazione nel rispetto della legge, la revisione del Green Deal, il ritorno al nucleare, la riduzione delle tasse sul lavoro e sulle famiglie, il rafforzamento della sicurezza, la costruzione di nuove carceri, la tutela delle imprese e una politica estera fondata sull’interesse nazionale.

Secondo Vannacci, il governo dovrebbe inoltre modificare la propria posizione sul conflitto in Ucraina: “Niente armi e denaro senza una strategia e obiettivi raggiungibili”.

Il leader di Futuro Nazionale sottolinea che, qualora i voti del suo movimento risultassero determinanti, “nessuna cambiale in bianco”: il sostegno sarebbe garantito esclusivamente su provvedimenti concreti e con scadenze certe. Gli eventuali incarichi di governo, aggiunge, dovrebbero essere “la conseguenza del consenso, non il prezzo di scambio”.

Nel corso dell’intervista Vannacci si definisce “un uomo di destra senza timidezze né complessi: una destra nazionale, sovrana, identitaria, meritocratica e sociale”.

Sul fascismo precisa: “È un’esperienza storica conclusa ottant’anni fa. Io ho giurato fedeltà alla Repubblica e quel giuramento basta”. Aggiunge che Futuro Nazionale punta a ottenere consenso attraverso elezioni, congressi e partecipazione popolare, dichiarando di accettare il dissenso e di condannare la violenza, fatta salva la legittima difesa.

Infine, Vannacci ritiene che il suo movimento possa raccogliere consensi sia tra gli elettori delusi dagli attuali partiti sia tra coloro che oggi scelgono di non votare. “L’astensionismo è il principale bacino da conquistare”, afferma. “Il nostro obiettivo non è sottrarre voti a questo o quel partito, ma riportare alle urne chi non crede più nella possibilità di cambiare”.