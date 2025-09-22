L’incontro si svolgerà con una presentazione della missione istituzionale del ComItEs, una panoramica delle associazioni italiane presenti sul territorio di Nantes e un momento di scambio individuale con i membri del Comitato

Sabato 4 ottobre il ComItEs (Comitato degli Italiani all’Estero) di Parigi organizza una nuova missione nell’ambito dell’attività Comites Porte Aperte a Nantes, in collaborazione con il CoAsIt (Comitato di Assistenza agli Italiani) di Nantes. L’appuntamento è dalle 15:00 alle 17:00 nella Sala Aristide Briand del Municipio di Nantes – Edificio Rosmadec 1° piano (29 Rue de Strasbourg, 44000 Nantes).

Il progetto ComItEs Porte Aperte ha lo scopo di creare incontri informativi e di orientamento per gli italiani della circoscrizione consolare di Parigi, sia nella capitale che al di fuori dell’Île-de-France.

A Nantes, l’incontro si svolgerà con una presentazione della missione istituzionale del ComItEs, una panoramica delle associazioni italiane presenti sul territorio di Nantes e un momento di scambio individuale con i membri del Comitato.

Tutti gli italiani della regione sono invitati a partecipare, le iscrizioni sono disponibili sul sito del Comites.

Il ComItEs di Parigi Il ComItEs (Comitato degli Italiani all’Estero) di Parigi è un organismo istituito dalla Repubblica Italiana per rappresentare la comunità italiana iscritta all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) e residenti nella circoscrizione consolare di Parigi, che comprende 47 dipartimenti francesi, con oltre 183.000 italiani.

I membri eletti del Comitato hanno il compito di collaborare attivamente con l’autorità consolare per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani e di accompagnare i nuovi arrivati per facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale, economico e culturale del paese ospitante, creando al contempo ponti tra la comunità e le istituzioni locali.

Dal 2022, il ComItEs di Parigi organizza ogni anno missioni nelle città situate nella circoscrizione consolare di Parigi. Sono già stati organizzati eventi a Digione, Quimper, Rennes e Lille per accompagnare i nuovi arrivati e rafforzare i rapporti tra il Comitato e la rete associativa locale.