Capacità di fondere design, innovazione e sostenibilità, offrendo ai mercati internazionali non solo prodotti, ma contenuti culturali e relazioni di fiducia. Spesso storie familiari di imprenditorialità. E sempre una visione di futuro.

Sono le caratteristiche che fanno del prodotto italiano un oggetto di desiderio nel mondo, così come sono emerse nel roadshow della Made in Italy Community, lunedì presso l’Istituto Europeo di Design (Ied) di Barcellona.

La tappa catalana – la terza in Spagna – del ‘Made in Italy fra tradizione e innovazione’, un’occasione di confronto tra imprenditori, istituzioni e aziende.

“Il nostro obiettivo è diffondere il più possibile nel mondo l’autentico valore che può esprimere l’Italia, che sono le nostre storie, le nostre eccellenze”, ha evidenziato Roberto Santori, fondatore di Made in Italy Community, nel risaltare la necessità di unire il sistema Italia, ovvero di favorire le relazioni tra il sistema istituzionale e quello imprenditoriale.