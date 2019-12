SONDAGGIO | La Lega si conferma primo partito d’Italia e Salvini il leader più amato

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 32,5%, seguito dal PD al 19,5% e dal M5S al 16,3%. Poi Fratelli D’Italia al 10,1%, Forza Italia al 6,9%. Italia Viva è al 5,3%, La Sinistra 1,8%, Azione (Calenda) al 1,8%, Più Europa al 1,6%, Europa Verde al 1,2% e Cambiamo! (Toti) al 0,9%.

E’ Matteo Salvini, secondo lo stesso sondaggio, il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 40%, seguito da Giuseppe Conte al 32%. Giorgia Meloni al 30%, Luigi Di Maio al 22%, Nicola Zingaretti al 22%, Silvio Berlusconi al 18%. Poi Carlo Calenda al 16%, Giovanni Toti al 15% e Matteo Renzi al 14%.

La fiducia degli italiani nei confronti dell’attuale esecutivo? Il 55% degli intervistati ha “poca” o “per nulla” fiducia nel governo. Il 23% degli intervistati invece ne ha “molta” o “abbastanza”. Non solo: alla domanda “Aumentano le tensioni nella maggioranza. Secondo lei sarebbe meglio tornare a votare?” ha risposto sì il 53% degli intervistati, no il 32%. Il 15% preferisce non rispondere.

SARDINE, 25% VORREBBE CHE SI SCHIERASSERO CON PARTITI

Alla domanda su cosa si aspettino dalla prima Assemblea nazionale del Movimento delle Sardine del 15 dicembre, il 28% degli intervistati ha risposto “continuino così”, il 25% che “dichiarino l’appoggio a una parte politica”, il 15% che fondino un partito ed il 32% preferisce non rispondere.