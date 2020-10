Soluzione noleggio lungo termine: quando e perchè sceglierla

Il noleggio a lungo termine è una soluzione innovativa che negli ultimi anni ha trovato terreno fertile in Italia. Nelle diverse città è infatti possibile trovare auto a noleggio come il noleggio lungo termine a Roma, a Milano o in qualsiasi altra città d’Italia.

Quando conviene optare per il noleggio a lungo termine?

Si tratta di una soluzione che consente a diverse tipologie di clienti di entrare in possesso di un’automobile e guidarla senza dover assumerne la piena proprietà. Si tratta di un contratto stipulato da una quantità crescente di privati, aziende e partite IVA che necessitano di una vettura per un determinato arco di tempo. Il noleggio a lungo termine risulta molto conveniente per le aziende e per i clienti privati che hanno voglia di cambiare spesso auto. Inoltre conviene se non si vogliono avere problemi di gestione legati alla vettura. Con il noleggio a lungo termine a del guidatore restano il carburante, le multe, le penali (come quella per lo sforamento del tetto chilometrico), le eventuali franchigie. È un (o una) automobilista che non fa molti chilometri l’anno (massimo 15 mila, contro una media di 25 mila), ma ambisce a un mezzo sempre fresco, allineato allo stato dell’arte.

I vantaggi fiscali

Uno degli aspetti più interessanti del noleggio a lungo termine riguarda i vantaggi fiscali, tra deduzioni e detrazioni. La deducibilità si applica su tutto il canone, ovvero sia sulla quota locazione sia sulla quota servizi. In base al tipo di utilizzo del veicolo, sono previste diverse percentuali di deducibilità. Se il veicolo è in uso ad un agente di commercio, la deducibilità della quota locazione è fissata ad un importo massimo di 5.164,57 euro; la deducibilità, invece, per quanto riguarda la quota servizi è di 4.131,66 euro. Per quanto riguarda la detraibilità, i possessori di partita Iva hanno anche la possibilità di detrarre l’IVA sui canoni di noleggio. Anche in questo caso, le detrazioni sono commisurate in funzione all’utilizzo del veicolo.

Un agente di commercio, ad esempio, può detrarre il 100% dell’IVA dedurre l’80% dei costi di locazione e di noleggio purché non vadano oltre i 3.615,20 euro annuali. Per quanto riguarda le prestazioni accessorie, ovvero ricambi, carburante, riparazioni, la detrazione dell’IVA è sempre del 100% e la deduzione dei costi è dell’80%. Insomma, se siete agenti di commercio, il noleggio a lungo termine è davvero un’opzione valida, da prendere seriamente in considerazione, soprattutto considerata la necessità di cambiare auto piuttosto spesso.

Per i liberi professionisti la detrazione IVA si ferma al 40% per i costi di noleggio e le prestazioni accessorie; la deduzione dei costi, invece, arriva al 20% fino al limite dei 3.615,20 euro, anche in questo caso sia per i costi del noleggio che per le spese legate all’uso dell’auto. Per le aziende, le cose si complicano un po’. Bisogna distinguere fra uso strumentale uso non strumentale del mezzo. Nel primo caso, le aziende possono scaricare il 100% dell’IVA di costi di noleggio e prestazioni accessorie, e dedurre il 100% delle imposte su costi di noleggio e spese per i servizi. Nel caso di uso non strumentale, invece, non si può detrarre oltre il 40% dell’IVA e il 20% dei costi, sempre col limite invalicabile dei 3.615,20 euro.