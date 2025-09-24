Il volto televisivo che il grande pubblico conosce come la “Miss dai capelli rossi” del salottino di Avanti un Altro! debutta nella musica d’autore. Shizarina, alias Sabrina Di Cesare, pubblica il suo primo singolo “Tu mi vuoi (o no?)”, distribuito da The Orchard Italia per Troppo Records.

Un brano pop che gioca con il dubbio amoroso di sempre – il bisogno di conferme, la paura del rifiuto – e lo veste di atmosfere rétro.

Scritto dalla stessa Shizarina e prodotto da Dennis Anzalone, con la collaborazione tecnica di Davide Persico (registrazioni, mix e master) e la fotografia di Kateryna Ilchenko, il singolo nasce dal desiderio di riportare in campo le sonorità degli anni ’70 e ’80 — archi, sintetizzatori, tappeti sonori — contaminandole con suggestioni contemporanee. Ne risulta un pop cantautorale che guarda al passato senza rinunciare a un respiro attuale, giocato tra malinconia e istantaneità.

Nel testo si susseguono piccoli dettagli che diventano metafore: due fiori che si sfiorano, un vetro appannato che nasconde e rivela, mani d’argento che si cercano fuori dal tempo e dallo spazio. Fotogrammi semplici che raccontano l’incertezza dell’amore e del suo esistere in una dimensione a in bilico tra sogno e realtà. Al centro resta la domanda che dà titolo al brano: “Tu mi vuoi, o no?”, ripetuta fino a farsi la cifra stessa della canzone.

Il debutto arriva in un momento in cui il pop italiano guarda spesso al passato per reinventarsi: dagli anni Ottanta riscoperti da artisti come Colapesce e Dimartino fino alle influenze rétro di star internazionali come Dua Lipa, “Tu mi vuoi (o no?)” sceglie di mescolare archi e sintetizzatori vintage con scrittura cantautorale attuale. Non per proporre un revival nostalgico, ma per recuperare strumenti e atmosfere di quell’epoca, rimettendoli in dialogo con la sensibilità di oggi. Una ricerca, quella di Shizarina, nata per parlare a due generazioni insieme: a chi quelle stagioni le ha vissute e a chi oggi le scopre per la prima volta.

Ma soprattutto, punta i riflettori su un tema che non smette mai di essere attuale: il bisogno di conferme nelle relazioni, amplificato oggi da social e dating app, dove il dubbio amoroso è ormai esperienza quotidiana.

Il passaggio dalla TV alla musica non è una novità, ma nel caso di Shizarina non si tratta di un’operazione di immagine: “Tu mi vuoi (o no?)” è un brano scritto da lei stessa, che rivela un’esigenza personale: raccontare quella parte delicata delle relazioni in cui ci si sente instabili, tra il bisogno di essere scelti e la paura di non esserlo. Nel testo non ci sono scene romanzate, ma scatti del quotidiano che riportano a esperienze comuni. È la scelta di dare forma a un dubbio reale in un mondo spesso artefatto, senza nasconderlo. Non una parentesi televisiva, quindi, ma l’avvio di un percorso artistico che intende avere continuità.

«Non volevo scrivere una canzone “perfetta”, volevo scriverne una vera – dichiara -. “Tu mi vuoi (o no?)” racconta la parte più difficile e scomoda delle relazioni sentimentali: l’incertezza, il bisogno di conferme, la paura di non bastare. Nasce da una domanda che mi ha tolto il sonno e che credo sia comune a molti: Mi vuoi davvero, oppure no? Penso che ciascuno di noi senta la necessità di una risposta chiara, senza giri di parole.»

Nata a Marino (RM) e conosciuta dal pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis, Shizarina si mostra ora in una veste nuova: non più solo volto della TV generalista, ma autrice e interprete di un progetto musicale che parla al cuore con una sincerità e una consapevolezza che segnano un cambio di passo.

Un vetro appannato, un respiro che cresce, e un quesito che ritorna: “Tu mi vuoi, o no?”. Con questo interrogativo Shizarina chiude il suo primo singolo e apre un nuovo percorso, dal piccolo schermo alla musica d’autore.