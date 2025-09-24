La passione per la cucina gliela hanno trasmessa le nonne e durante le feste, da bambino, il suo passatempo era aiutarle quando erano ai fornelli.

La vocazione all’omegnese Dario Manca, 33 anni, è venuta così, imparando molto nella cucina di casa, dove ogni giorno venivano preparati piatti sempre diversi. Ora è dall’altra parte del mondo, in Australia, dove con i sapori made in Italy sta facendo fortuna.

“Ero curioso, mi piaceva non solo guardare le nonne, ma anche cogliere la magia che era trasformare elementi semplici in piatti saporiti e profumati – racconta a La Stampa lo chef piemontese -. Dagli 11-12 anni d’estate i miei genitori lavoravano e io mi fiondavo in cucina a preparare piatti facendo trovare al loro ritorno sempre qualcosa”.

Quello che non immaginava è che la sua passione si sarebbe trasformata in professione. Un anno fa ha aperto un suo ristorante a Brisbane chiamandolo “Attimi”: clientela medio-alta e solo prodotti made in Italy. “La cucina italiana è la migliore del mondo e io volevo dimostrarlo” le sue parole.