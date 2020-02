SENATO | Sottosegretario Merlo: “Buon lavoro a Garavini, importante per eletti all’estero occupare spazi di responsabilità”

“Desidero esprimere pubblicamente le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro alla collega Sen. Laura Garavini, eletta presidente della Commissione Difesa del Senato. C’è tanto bisogno di donne nei posti di responsabilità e sono felice che la presidenza della Commissione Difesa sia andata a una persona eletta con i voti degli italiani nel mondo”. Lo dichiara in una nota il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, secondo il quale è fondamentale che gli eletti all’estero occupino sempre spazi più ampi e di alto livello istituzionale, in modo tale da far sentire con forza la voce e la presenza degli italiani nel mondo nei Palazzi romani che contano.