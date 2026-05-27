Il Movimento Associativo Italiani all’Estero continua a rafforzare la propria presenza in Nord e Centro America.

In quest’ottica, il vicepresidente MAIE Vincenzo Odoguardi è al lavoro per organizzare una nuova missione negli Stati Uniti: il prossimo 5 giugno sarà infatti a Chicago per una serie di incontri istituzionali e operativi con il coordinamento MAIE locale, rappresentanti dell’associazionismo italiano e imprenditori italiani attivi nell’area del Midwest americano.

La visita si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento della rete del MAIE nel continente americano, dove il Movimento continua a rappresentare un punto di riferimento politico e umano per migliaia di connazionali residenti all’estero.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Odoguardi – è continuare ad ascoltare le esigenze reali delle comunità italiane, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno tiene alto il nome dell’Italia nel mondo. Chicago rappresenta una realtà strategica, ricca di energie, professionalità e storie di successo italiane che meritano attenzione e sostegno”.

Nel corso della missione saranno affrontati diversi temi legati alla rappresentanza degli italiani all’estero, ai servizi consolari, al sostegno alle imprese italiane e alla partecipazione della collettività alla vita democratica e istituzionale.

L’impegno del vicepresidente MAIE non si fermerà agli Stati Uniti. Quella di Chicago sarà infatti soltanto una delle prossime tappe di una serie di missioni che Odoguardi si prepara ad affrontare nei prossimi mesi tra Nord e Centro America, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del Movimento sui territori e preparare il lavoro politico e organizzativo in vista delle prossime importanti sfide elettorali, a partire dalle elezioni dei Comites fino ad arrivare alle elezioni Politiche del 2027.

“Il MAIE continua a crescere grazie al lavoro quotidiano di una squadra presente sul territorio, vicina ai connazionali e capace di interpretare le nuove esigenze delle comunità italiane all’estero. Siamo convinti che il dialogo diretto con associazioni, imprenditori e cittadini sia la strada giusta per costruire una rappresentanza sempre più forte ed efficace”, conclude Odoguardi.