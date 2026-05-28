È già entrata nel vivo l’organizzazione del tour europeo promosso dal dipartimento Italiani nel mondo di Alternativa Popolare, guidato da Massimo Romagnoli.

L’iniziativa, che prenderà forma nel corso dell’estate, toccherà le principali capitali europee e numerosi territori dove la presenza delle comunità italiane risulta particolarmente significativa.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo diretto con i connazionali residenti all’estero, ascoltare esigenze e criticità, ma anche costruire una rete stabile di confronto politico, sociale e culturale.

Accanto agli appuntamenti istituzionali e agli incontri pubblici, il tour prevedrà una presenza capillare sui territori. In molte realtà europee, infatti, Romagnoli sarà accompagnato dai suoi più stretti collaboratori per portare avanti un lavoro definito “chirurgico”, improntato al contatto umano e diretto con le comunità italiane, quasi in stile tradizionale porta a porta.

Sono inoltre in programma iniziative culturali, eventi politici, momenti di confronto con associazioni, imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo dell’emigrazione italiana, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico degli italiani nel mondo e consolidare una presenza concreta di Alternativa Popolare all’estero.

“Vogliamo tornare tra la gente, ascoltare i nostri connazionali guardandoli negli occhi, comprendendo da vicino problemi, aspettative e opportunità – dichiara Massimo Romagnoli –. Gli italiani all’estero rappresentano una risorsa straordinaria per il nostro Paese e meritano attenzione costante, non soltanto durante le campagne elettorali. Questo tour sarà un’occasione per costruire rapporti solidi, presenza reale e progettualità concreta nei territori dove vivono e lavorano migliaia di italiani”.