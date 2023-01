Scontri in Brasile, Merlo (MAIE): “Ferma condanna degli atti antidemocratici, pronti ad assistere i connazionali”

Parla Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero: “Siamo vicini alla numerosissima comunità italiana residente in Brasile e ai discendenti dei nostri connazionali, nonché – naturalmente – al popolo brasiliano tutto. A Brasilia, in particolare, abbiamo già attivato il nostro coordinamento, per fare in modo di essere pronti, come Movimento Associativo Italiani all’Estero, a dare assistenza, di qualsiasi tipo, a quegli italiani che ne avessero bisogno”

“Ripudio assoluto nei confronti di coloro che hanno attaccato le istituzioni democratiche della Repubblica del Brasile e totale solidarietà al popolo brasiliano e al suo Presidente democraticamente eletto Luiz Inácio Lula da Silva”. Lo dichiara il presidente del MAIE, Ricardo Merlo, su Twitter, che così condanna gli atti antidemocratici portati avanti da manifestanti vicini all’ex presidente Bolsonaro.

Allo stesso tempo, in una nota, Merlo sottolinea: “Siamo vicini alla numerosissima comunità italiana residente in Brasile e ai discendenti dei nostri connazionali, nonché – naturalmente – al popolo brasiliano tutto. A Brasilia, in particolare, abbiamo già attivato il nostro coordinamento, per fare in modo di essere pronti, come Movimento Associativo Italiani all’Estero, a dare assistenza, di qualsiasi tipo, a quegli italiani che ne avessero bisogno. A questo proposito, ringrazio la nostra coordinatrice nazionale in terra brasiliana, Luciana Laspro, per essersi messa fin da subito a disposizione. L’augurio – conclude Merlo – è che scene come quelle che abbiamo visto in televisione e sui social non si debbano ripetere più”.