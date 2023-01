Vivere la città: 5 divertimenti insoliti da provare a Venezia

Venezia, la città che vive in contatto diretto con l’acqua, nasconde alcune delle attrazioni più interessanti d’Italia.

Il panorama suggestivo fa da sfondo ad una serie di divertenti eventi, che caratterizzano tutto il periodo estivo. Visitatori e turisti hanno modo di vivere appieno la città, lasciandosi trasportare dall’atmosfera tranquilla e allegra.

Oggi, scopriremo insieme 5 attrazioni particolari, 5 divertimenti insoliti che interessano proprio la città di Venezia.

Presenteremo la città come non l’avete mai vista, riaccendendo la vostra curiosità e il desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Iniziamo!

Un insolita visita ai canali

Conosciamo Venezia come la città “amante dell’acqua”, il luogo in cui i canali si intrecciano tra loro. I ponti di Venezia sono conosciuti in tutto il mondo, così come le bellissime gondole.

I canali della città vengono costantemente attraversati da piccole e grandi imbarcazioni, dalle delicate gondole fino ai traghetti che permettono di spostarsi da un punto ad un altro.

Non molti sanno che esistono anche altri mezzi per esplorare i canali di Venezia, concedendosi un’esperienza davvero fuori dal comune.

Da qualche anno è infatti possibile prenotare una visita guidata in giro per la Laguna di Venezia a bordo di un caratteristico kayak.

Sul sito “Venice By Water Kayak Rental“ trovate tutte le informazioni necessarie per prenotare il vostro kayak, divertendovi ad attraversare i canali uno dopo l’altro.

Caccia al tesoro

Per le famiglie in viaggio a Venezia, Macacotour è la soluzione ideale.

L’organizzazione si occupa della realizzazione di attività creative più che stimolanti, dedicate agli adulti e ai più piccoli.

La caccia al tesoro tra le strade di Venezia è uno dei giochi preferiti, anche se ci sono tantissime altre avventure da sperimentare in compagnia.

Nonostante si tratti di un’idea piuttosto semplice, Macacotour riesce ad unire tante persone diverse, che si divertono a scoprire la città tornando bambini.

Escape Room a Venezia

La moda del “escape room” arriva anche a Venezia, offrendo ai viaggiatori un nuovo e interessante punto di riferimento.

L’Escape Venice è stato progettato per consentire un’esperienza divertente e intrigante, con un gioco insolito a tema Mercante di Venezia.

La famosa commedia di Shakespeare viene riproposta al pubblico, che ha la possibilità di immergersi nella Venezia seicentesca.

E’ possibile giocare in tre lingue diverse – italiano, francese e inglese – così da rendere il gioco accessibile a quante più persone possibile.

Chi sperimenta questa piccola avventura veneziana riesce a vedere un lato nascosto della città. I visitatori restano affascinati dalla storia del luogo e dalla ricostruzione fedele della Venezia del ‘600; vale davvero la pena provare!

Sala di intrattenimento di Venezia

Il Casinò di Venezia, inaugurato nel 1638, è la casa da gioco più antica del mondo, il primo casinò ad essere inaugurato in Europa.

All’inizio, solo gli esponenti dell’alta aristocrazia potevano godere di un luogo incredibile come questa imponente sala da gioco. Oggi invece, chiunque può accedere al casinò direttamente online.

Gli amanti delle slot e dei bonus dei casinò, che scelgono di collegarsi online, possono trovare bonus giri gratis.

I bonus offrono l’opportunità di familiarizzare con il casinò – in particolare con le slot – e vincere per poi ricaricare il proprio saldo.

I bonus guidano l’utente verso un nuovo tipo di divertimento, un viaggio all’insegna della spensieratezza adatto a tutti i tipi di giocatori – anche chi non è abituato a scommettere.

Il bonus di giri gratis con deposito, il bonus di giri gratis senza deposito, il bonus di benvenuto, ecc; sono alcuni di quelli che possono essere ottenuti online e nei casinò fisici.

Una visita “notturna”

Concludiamo la lista delle attività imperdibili da sperimentare a Venezia parlando di una divertente visita notturna.

Seguendo le indicazioni della guida turistica, i visitatori possono concedersi una passeggiata tra le strade di Venezia, protetti dal buio della sera.

I tour serali sono perfetti per il periodo estivo, perché permettono di evitare il caldo eccessivo del pomeriggio e godere delle temperature piacevoli della sera.

Durante il tour, la guida vi racconterà le storie più interessanti di Venezia e i misteri che avvolgono la sua storia. Ascoltando le sue parole, potrete lasciarsi trasportare dalla fantasia e provare a dare un’interpretazione personale alle diverse storie. Pronti ad una nuova avventura?