BRASILE | Continuano gli scontri. Bolsonaro preme sul governo italiano per avere la cittadinanza

Mentre in Brasile continuano gli scontri, con i manifestanti vicini a Bolsonaro che hanno assaltato le sedi istituzionali del Paese, si viene a sapere che l’ex presidente brasiliano sta premendo con forza sul governo italiano per ottenere la cittadinanza dello Stivale.

Infatti, secondo un reportage del magazine brasiliano Istoé, che il Corriere della Sera ha rilanciato, l’ex presidente brasiliano Bolsonaro sta premendo sul governo italiano per ottenere la cittadinanza nella “patria del suo antenato Vittorio Bolzonaro emigrato in Brasile a fine Ottocento”.

A detta di Istoé, infatti, Bolsonaro – al centro di alcune inchieste – intende trasferirsi nel nostro Paese allo scopo di evitare di finire in prigione ritenendo che “le autorità brasiliane non sarebbero in grado di estradarlo da un Paese europeo”.

Nel frattempo in Brasile è il caos. I manifestanti che hanno fatto irruzione nei palazzi delle istituzioni brasiliane ieri hanno anche rubato un pallone autografato dal calciatore Neymar. Il pallone era esposto presso la Camera nell’ambito di una mostra dedicata al Mondiale di calcio che si è tenuto in Qatar nel 2022. E’ in corso una valutazione degli oggetti rubati dai dimostranti che sono entrati nei palazzi delle istituzioni di Brasilia. Alla Camera sarebbero stati rubati anche doni che erano stati portati dalle autorità straniere in visita. Ci sarebbero stati anche diversi danni a opere d’arte. In tutto questo, Bolsonaro sarebbe in Florida dal 30 dicembre.