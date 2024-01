Sara Caretto, mamma di 42 anni, è morta durante una vacanza a Londra. Viveva a Marcon, insieme al marito e ai tre figli. Secondo quanto si è appreso, la donna sarebbe rimasta vittima di un malore. Ma i dettagli della vicenda non sono ancora noti.

La Nuova di Venezia e Mestre riferisce come la vittima, che gestiva con la madre una gelateria a Venezia, era molto conosciuta nel comune veneziano dove presenziava alle varie manifestazioni ed era presente nella crescita dei figli, sia a scuola che nelle attività sportive.

“La vacanza a Londra – si legge – doveva essere per Sara e famiglia un momento spensierato. Un’occasione per ricaricare le energie, in vista degli impegni lavorativi dell’anno. Purtroppo la vacanza si è trasformata in tragedia. A Marcon la notizia ha lasciato tutti attoniti. La città si è chiusa nel riserbo, per proteggere il dolore della famiglia”.