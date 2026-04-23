Nuovo ambasciatore italiano a Londra

Cambio alla guida dell’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito: Fabio Cassese è stato nominato nuovo ambasciatore a Londra.

A esprimere apprezzamento per la nomina è Simone Billi, deputato eletto nella circoscrizione Estero-Europa e presidente del Comitato sugli Italiani nel mondo.

“Rafforzare i legami e tutelare gli italiani all’estero”

Nel suo messaggio, Billi ha augurato al nuovo ambasciatore un mandato “proficuo e sereno”, sottolineando l’importanza del ruolo in un Paese che ospita una delle comunità italiane più numerose in Europa.

L’auspicio è che Cassese possa interpretare al meglio le esigenze dei connazionali residenti nel Regno Unito, contribuendo a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e garantendo la tutela dei loro diritti e interessi.

Il ringraziamento all’ambasciatore uscente

Un passaggio significativo è stato dedicato anche all’ambasciatore uscente Inigo Lambertini, ringraziato per il lavoro svolto negli anni del suo mandato.

Secondo Billi, sotto la guida di Lambertini i rapporti economici tra Italia e Regno Unito hanno mantenuto una solida tenuta, nonostante un contesto internazionale complesso.

Brexit e post-pandemia: relazioni stabili

Il riferimento è in particolare alle difficoltà legate alla Brexit e alle conseguenze della fase post-pandemica, che hanno messo alla prova le relazioni economiche e diplomatiche tra i due Paesi.

Nonostante ciò, i legami tra Italia e Regno Unito si sono dimostrati resilienti, confermando l’importanza strategica della cooperazione bilaterale.

Un ruolo chiave per la diplomazia italiana

La nomina di Cassese si inserisce in un quadro in cui la diplomazia italiana è chiamata a rafforzare la propria presenza nei principali Paesi europei, con particolare attenzione alle comunità italiane all’estero e alla promozione degli interessi economici e culturali nazionali.