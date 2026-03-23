Ferrari rafforza la sua presenza internazionale con l’apertura di un nuovo flagship store nel cuore del lusso londinese, tra Old Bond Street e Piccadilly. Uno spazio iconico che rappresenta l’evoluzione del brand verso un ecosistema sempre più orientato al lifestyle.

A raccontare il progetto è Rocco Iannone, direttore creativo della divisione Brand Diversification, che definisce il nuovo store come “un punto d’incontro tra heritage e visione futura, dove design, innovazione e artigianalità dialogano con l’energia culturale della città”.

Uno store tra tradizione e futuro

7

Il nuovo flagship si sviluppa su una superficie di 850 metri quadrati e rappresenta una sintesi perfetta tra passato e innovazione.

L’architettura gioca sui contrasti:

esterni d’epoca, tipici del primo Novecento londinese

interni contemporanei in acciaio spazzolato e cemento industriale

Le linee richiamano il mondo Ferrari, evocando sia la forma delle supercar sia ambienti iconici come la galleria del vento della sede di Maranello.

La strategia lifestyle di Ferrari

L’apertura londinese rientra in una più ampia strategia di espansione del brand, che punta a consolidare Ferrari non solo come casa automobilistica, ma come marchio globale del lusso.

Con questo store salgono a sei i flagship Ferrari nel mondo, mentre il prossimo passo sarà l’inaugurazione di un nuovo spazio a New York.

Il progetto nasce da una collaborazione internazionale tra Milano e Berlino e si ispira al concetto di “officina”, reinterpretata come luogo simbolico di creatività, incontro e contaminazione culturale.

Ferrari tra moda, cultura e arti performative

7

Ferrari continua così a espandere il proprio universo creativo oltre il mondo delle auto.

Negli ultimi mesi, il brand ha infatti rafforzato il legame con la cultura e le arti, come dimostra la collaborazione per la realizzazione dei costumi del balletto firmato da Benjamin Millepied al Teatro dell’Opera di Roma.

L’obiettivo è chiaro: costruire un ecosistema culturale capace di mettere in relazione il marchio con diverse espressioni artistiche, dalla moda al design fino allo spettacolo.

Un brand sempre più globale

Il nuovo flagship di Londra rappresenta un tassello strategico nella crescita internazionale del Cavallino Rampante.

Non solo un negozio, ma uno spazio esperienziale che racconta l’identità Ferrari in chiave contemporanea, proiettandola verso il futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

Un segnale forte di come il brand italiano continui a evolversi, diventando sempre più protagonista nel panorama globale del lusso.