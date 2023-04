Riunione delle Camere di Commercio Italiane “Area America Latina”

“E’ la prima volta che tutte le Camere del continente latino americano si riuniscono, dopo la riorganizzazione voluta e realizzata da ASSOCAMESTERO; non solo per fare il punto sulle attività in corso ma per confrontarsi su un tema quanto mai attuale e strategico a cui desideriamo dare ampia visibilità e un ruolo rilevante: La Sostenibilità sostenibile” dichiara il Dr. Gabriele Musto Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria Italia-Guatemala, che ne sta curando l’organizzazione insieme con il Presidente Giovanni Musella

Si terrà ad Antigua, Guatemala, dal 18 al 20 aprile prossimi, la Riunione d’Area delle Camere di Commercio Italiane all’estero dell’America Latina.

“E’ la prima volta che tutte le Camere del continente latino americano si riuniscono, dopo la riorganizzazione voluta e realizzata da ASSOCAMESTERO; non solo per fare il punto sulle attività in corso ma per confrontarsi su un tema quanto mai attuale e strategico a cui desideriamo dare ampia visibilità e un ruolo rilevante: La Sostenibilità sostenibile” dichiara il Dr. Gabriele Musto Segretario Generale della Camera di Commercio e Industria Italia-Guatemala, che ne sta curando l’organizzazione insieme con il Presidente Giovanni Musella. “Un tema delicato soprattutto quando investe i tanti Paesi dell’America Latina, molti dei quali stanno affrontando importanti sfide socio-economiche”.

Questo tema sarà condiviso anche con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo per il Centro America, rappresentata dal Direttore di Area Dr. Mauro Ghirotti e con la Sezione Innovazione e Sostenibilità della Piattaforma “Made in Italy”, inaugurata dall’Ambasciata d’Italia in Guatemala nel 2021e coordinata dal Prof. Mario L. Rainone dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

“Un’alleanza strategica”, tra i tanti portatori di interesse che operano qui in America Latina”