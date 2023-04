REPUBBLICA DOMINICANA | Ferruccio Fazzari responsabile per le Relazioni Politiche del MAIE RD

“Dopo anni di battaglie a favore degli italiani nel mondo, ho preso finalmente la decisione più logica, quella di entrare a far parte dell’unico movimento di italiani all’estero presente nel Parlamento italiano e sul territorio, a livello mondiale, ovvero il MAIE di Ricardo Merlo”, dichiara il neo responsabile

Continua a crescere il Movimento Associativo Italiani all’Estero nel Nord e Centro America. Un nuovo ingresso nel MAIE della Repubblica Dominicana: Ferruccio Fazzari è il nuovo responsabile per le Relazioni Politiche del MAIE RD, nominato dal coordinatore MAIE dell’America Centrale, Giuseppe Cacace, d’accordo con il vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi.

Nato a Torino, Fazzari ha studiato da geometra e con il tempo si è specializzato in costruzioni e ristrutturazioni di edifici antichi, chiese e strutture scolastiche alberghiere.

“Ho avuto da giovane l’occasione di avere in famiglia come amico l’allora Presidente della Camera dei Deputati, Sandro Pertini di Stella (SV), diventato poi Presidente della Repubblica nel 1978”, ricorda il neo coordinatore. “Forse questa vicinanza con la politica ha influito poi a farmi entrare nella vita politica locale, in Liguria”.

Dopo aver girato il mondo per lavoro, nel 1996 arriva nella Repubblica Dominicana, dove decide di trasferirsi. Nel Paese caraibico riprende la propria attività immobiliare, con soddisfazione e successo. Allo stesso tempo, si dedica al volontariato, è vicino agli italiani più deboli e offre assistenza ai più bisognosi.

“Dopo anni di battaglie a favore degli italiani nel mondo, ho preso finalmente la decisione più logica, quella di entrare a far parte dell’unico movimento di italiani all’estero presente nel Parlamento italiano e sul territorio, a livello mondiale, ovvero il MAIE di Ricardo Merlo”, spiega Fazzari, che in conclusione ringrazia il presidente Merlo e il vicepresidente Odoguardi “per avermi dato fiducia e avermi onorato di questo incarico. Sono già al lavoro, con la speranza di poter contribuire alla crescita del MAIE, ottenendo sempre più partecipazione e soprattutto risultati concreti a favore dei nostri connazionali”.