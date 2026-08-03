L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia non accenna a diminuire. Anche la prima settimana di agosto sarà caratterizzata da temperature elevate, afa diffusa e notti tropicali, mentre solo qualche temporale pomeridiano riuscirà a interrompere localmente la stabilità atmosferica.

È quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano, secondo cui un vasto anticiclone di matrice africana continuerà a dominare il Mediterraneo e gran parte dell’Europa orientale, mantenendo sulla Penisola masse d’aria molto calda.

Le temperature resteranno comprese tra 4 e 8 gradi al di sopra delle medie stagionali, prolungando così l’intensa ondata di calore iniziata negli ultimi giorni di luglio. Secondo gli esperti, questa fase potrebbe accompagnare l’Italia almeno fino al secondo weekend di agosto.

Nonostante il predominio dell’alta pressione, non mancheranno fenomeni di instabilità nelle ore più calde della giornata. Il contrasto tra il forte riscaldamento del suolo e infiltrazioni di aria più fresca in quota favorirà infatti la formazione di acquazzoni e temporali, soprattutto lungo l’arco alpino e la dorsale appenninica.

Le previsioni per oggi

Al Nord la giornata inizierà con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, con possibili rovesci e temporali tra Piemonte e Lombardia, in attenuazione durante la notte.

Al Centro prevarrà il sole al mattino, mentre nel pomeriggio sono attesi temporali localizzati su Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio, in particolare nell’area di Viterbo. Più stabile su Toscana e Marche.

Al Sud e sulle Isole il tempo resterà generalmente soleggiato nelle prime ore della giornata. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali nelle aree interne di Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre Puglia e Sardegna dovrebbero rimanere asciutte. In serata è previsto un generale miglioramento.

Le temperature saranno sostanzialmente stabili o in lieve diminuzione, ma continueranno a mantenersi su valori molto elevati.

Domani ancora caldo e temporali sui rilievi

Per martedì il quadro meteorologico cambierà di poco. La mattina sarà ancora dominata dal sole su gran parte d’Italia, mentre nel pomeriggio torneranno acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi e sulle zone interne del Centro e del Sud.

Le temperature non subiranno variazioni significative e l’afa continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle grandi città, lungo le coste e nelle pianure, dove le minime notturne rimarranno elevate dando origine alle cosiddette notti tropicali, con valori che non scenderanno sotto i 20 gradi.

Gli ultimi aggiornamenti indicano che l’anticiclone africano continuerà a proteggere il Mediterraneo centro-occidentale anche nei prossimi giorni, lasciando prevedere una prosecuzione del caldo intenso almeno fino al prossimo fine settimana.