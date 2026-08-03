La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla cittadinanza italiana iure sanguinis rappresenta, secondo il deputato del Partito Democratico eletto all’estero Fabio Porta, un punto di riferimento di grande rilievo nel dibattito sulla riforma della cittadinanza e sui diritti degli italiani nel mondo.

In una nota, Porta sottolinea come la Suprema Corte abbia riaffermato un principio fondamentale dell’ordinamento italiano: la cittadinanza si acquisisce alla nascita e costituisce uno status giuridico permanente e imprescrittibile.

“Pur senza entrare direttamente nel merito della riforma Tajani – afferma il parlamentare – la Corte ha confermato un orientamento giuridico che rafforza la tutela dei diritti degli italiani all’estero e dei loro discendenti”.

Secondo Porta, resta però aperta una delle questioni più delicate del confronto politico e giuridico: quella relativa alla possibilità che nuove norme possano incidere retroattivamente su situazioni già consolidate.

Italiani all’estero, Fabio Porta (Pd)

“Resta infatti aperta la questione della compatibilità di eventuali disposizioni che pretendano di modificare retroattivamente diritti già maturati, un tema che oggi assume anche una evidente dimensione europea”, osserva il deputato.

Per l’esponente del Pd, la pronuncia della Cassazione ribadisce inoltre che la cittadinanza italiana non può essere considerata una semplice concessione amministrativa, ma rappresenta un diritto originario legato alla persona e alla propria storia familiare.

“È importante che venga riaffermato che la cittadinanza non è una concessione amministrativa mutevole, ma uno status giuridico originario. Per questa ragione la sentenza costituisce un riferimento significativo nel confronto istituzionale e giurisdizionale che proseguirà anche davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea”, conclude Porta.

La decisione delle Sezioni Unite arriva in una fase particolarmente delicata del dibattito sulla riforma della cittadinanza iure sanguinis, tema che continua a suscitare grande attenzione tra milioni di italiani residenti all’estero e tra i loro discendenti, interessati direttamente dalle eventuali modifiche legislative.