Importante riconoscimento istituzionale per l’Italia nella Repubblica Dominicana.

Il Comune di Santiago de los Caballeros ha conferito il titolo di “Visitatore Illustre” all’Ambasciatore d’Italia, Stefano Queirolo Palmas, con la risoluzione n. 3419-25, in riconoscimento della sua carriera diplomatica e del contributo significativo al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

L’onorificenza rappresenta un gesto simbolico di grande valore, che testimonia la solidità dei rapporti tra l’Italia e la Repubblica Dominicana e l’importanza del ruolo svolto dalla diplomazia italiana nel promuovere cooperazione, dialogo e sviluppo reciproco.

Una diplomazia “vicina alla gente”

Nel suo intervento di ringraziamento, l’Ambasciatore Queirolo Palmas ha ricordato le sue numerose visite a Santiago de los Caballeros, sottolineando il forte dinamismo della città sotto il profilo accademico, culturale ed economico.

Il diplomatico ha inoltre evidenziato il valore di una presenza istituzionale capillare sul territorio, ribadendo la necessità di una diplomazia attiva e concreta, “vicina alla gente”, e non limitata esclusivamente alla capitale. Un approccio, questo, fondamentale per consolidare nel tempo relazioni di amicizia e cooperazione tra Italia e Repubblica Dominicana.

Autorità locali e rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità locali e rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco Ulises Rodríguez, la vicesindaca Mariana Moreno, il segretario municipale Luis José Cruz e una commissione di consiglieri comunali.

Presenti anche rappresentanti della comunità italiana e del mondo imprenditoriale, a conferma del ruolo crescente della presenza italiana nella regione, tra cui l’imprenditore Arquímedes Cabrera, Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia, e Mauro Sgarzini, viceconsole onorario italiano a Santiago.

Italia e Repubblica Dominicana: relazioni sempre più solide

Il riconoscimento conferito a Stefano Queirolo Palmas si inserisce in un contesto di relazioni bilaterali in continua espansione, che coinvolgono ambiti economici, culturali, accademici e istituzionali.

La presenza diplomatica italiana nella Repubblica Dominicana rappresenta un punto di riferimento non solo per la comunità italiana residente, ma anche per lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione tra i due Paesi.

Il titolo di “Visitatore Illustre” conferma dunque il valore della diplomazia italiana e rafforza ulteriormente il legame tra Italia e Repubblica Dominicana, in una prospettiva di cooperazione sempre più ampia e strategica.