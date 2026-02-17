La Repubblica Dominicana registra numeri record nel commercio internazionale, con esportazioni complessive che nel 2025 hanno superato i 14,6 miliardi di dollari. Di questi, oltre 2,5 miliardi provengono dal solo settore minerario, confermando il ruolo strategico delle risorse naturali nello sviluppo economico del Paese caraibico.

In particolare, l’oro si conferma la principale risorsa mineraria esportata, consolidando la leadership del comparto e rafforzando la posizione della Repubblica Dominicana sui mercati globali delle materie prime.

Il progetto Pueblo Viejo e le nuove attività minerarie al centro della crescita

Uno dei principali motori di questa espansione è il progetto Pueblo Viejo, tra le miniere d’oro più importanti dell’America Latina. L’espansione delle attività estrattive e l’avvio di nuovi progetti rappresentano elementi chiave per sostenere la crescita futura.

Secondo Rolando Muñoz, direttore generale delle Attività minerarie, l’obiettivo è ambizioso: raddoppiare il contributo del settore minerario all’economia nazionale entro il 2036. Questa strategia si inserisce in un piano più ampio volto a trasformare la Repubblica Dominicana in un’economia sviluppata e più diversificata.

Terre rare e nuove riserve: opportunità strategica per il futuro

Un ulteriore fattore di sviluppo sarà rappresentato dalla certificazione di nuove riserve di terre rare nei prossimi anni. Si tratta di materiali sempre più strategici per industrie ad alta tecnologia, dalla transizione energetica all’elettronica avanzata.

L’identificazione e lo sfruttamento di queste risorse potrebbero rafforzare ulteriormente la posizione internazionale della Repubblica Dominicana, aprendo nuove opportunità economiche e riducendo la dipendenza da settori tradizionali.

Il settore minerario pilastro della trasformazione economica dominicana

La crescita dell’export minerario rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sviluppo del Paese. L’espansione delle attività estrattive, unita alla scoperta di nuove risorse e all’aumento della domanda globale di materie prime, contribuisce a consolidare la stabilità economica nazionale.

Con numeri record già raggiunti e prospettive di ulteriore espansione, il settore minerario si conferma uno dei principali protagonisti del futuro economico della Repubblica Dominicana, rafforzandone il ruolo nei mercati globali e sostenendo il percorso verso uno sviluppo sostenibile e diversificato.