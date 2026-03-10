Prima uscita informale fuori dagli uffici dell’Ambasciata per Sergio Maffettone, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana.

Il diplomatico ha condiviso sui social alcuni momenti della visita, sottolineando il valore simbolico dell’incontro.

“La mia prima visita informale fuori dal mio ufficio a Santo Domingo con il nunzio apostolico, S.E. Arcivescovo Piergiorgio Bertoldi, che ricopre anche il ruolo di preside del Corpo Diplomatico qui a Santo Domingo. Un grande onore e un inizio significativo del mio viaggio nella Repubblica Dominicana”, ha scritto l’ambasciatore.

Maffettone ha inoltre espresso apprezzamento per alcuni elementi artistici presenti durante la visita: “Ho apprezzato particolarmente la galleria dei ritratti papali, alcuni dei quali provengono dai Musei Vaticani“.

L’incontro rappresenta uno dei primi momenti pubblici del nuovo ambasciatore nel Paese caraibico e segna l’avvio delle attività istituzionali e dei contatti con il corpo diplomatico e le autorità religiose presenti nella capitale dominicana.