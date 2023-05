Repubblica Dominicana ospita la 118° riunione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)

La 118° riunione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), tenutasi a Punta Cana tra il 16 e il 18 maggio, ha riunito 19 Ministri del Turismo provenienti da 38 nazioni, tra cui 35 Paesi membri e 3 osservatori, oltre a circa 200 delegati.

Durante questo conclave, guidato dal Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, e dal Segretario Generale dell’UNWTO, Zurab Pololikashvili, tutti i protagonisti del settore turistico mondiale – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – hanno discusso i progressi, le esperienze, le strategie e le sfide per il futuro e, come tema principale, la sostenibilità nel turismo, alla ricerca dello sviluppo di destinazioni turistiche più sostenibili.

Il Ministro David Collado ha espresso il suo apprezzamento all’UNWTO per aver scelto il Paese caraibico, per la prima volta nella storia, per ospitare la 118ª sessione del Consiglio esecutivo.

All’inizio del vertice, il Segretario generale dell’UNWTO, Zurab Pololikashvili, ha sottolineato i risultati raggiunti dalla RD nel turismo, in particolare la sua rapida ripresa, affermando che la RD è diventata un riferimento mondiale per il turismo.

“Ministro David Collado, senza di lei e la sua squadra sarebbe stato impossibile organizzare questo vertice, il più importante per la nostra organizzazione e il più importante per il turismo”, ha detto Pololikashvili.