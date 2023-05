FOTO | Italiani all’estero, il MAIE invitato al congresso nazionale di Noi Moderati

“Auguriamo buon lavoro al presidente Lupi, al coordinatore Romano e al vicepresidente Galati”, dichiara Tirelli in una nota, “come MAIE siamo stati felici di poter rappresentare gli italiani nel mondo in occasione di un appuntamento così importante per Noi Moderati”.

Tirelli ha portato i saluti del presidente del MAIE, Ricardo Merlo, e ha assicurato che il Movimento sarà sempre pronto a collaborare, soprattutto quando si tratta di iniziative a favore dei tanti fratelli italiani che vivono oltre confine.