REPUBBLICA DOMINICANA | Merlo (MAIE): “Fondamentale il ruolo delle Camere di Commercio italiane nel mondo”

L’ex Sottosegretario agli Esteri ha partecipato alla riunione delle Camere di Commercio italiane dell’area H, quella che comprende i Paesi dell’America Centrale e dei Caraibi. Durante il suo intervento il senatore ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo che riveste il sistema camerale nel mondo, un network fondamentale per le nostre imprese oltre confine e per quelle che, in Italia, puntano a internazionalizzare. Musto (Segretario generale Camera Guatemala): “Usciamo da questa riunione con rinnovato entusiasmo e con una visione più proficua del futuro”

Ricardo Merlo, senatore e presidente del MAIE, ha concluso la sua missione in Repubblica Dominicana partecipando alla riunione delle Camere di Commercio italiane dell’area ACCA, quella che comprende i Paesi dell’America Centrale e dei Caraibi.

L’ex Sottosegretario agli Esteri durante il suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo che riveste il sistema camerale nel mondo, un network fondamentale per le nostre imprese oltre confine e per quelle che, in Italia, puntano a internazionalizzare. Anche per questo, ha ricordato il Sen. Merlo, con il MAIE al governo sono stati stanziati cinque milioni di euro extra per sostenere le Camere di commercio italiane nel mondo nel difficile momento della pandemia.

All’evento, oltre a Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia in RD, Celso Marranzini, presidente CCI Repubblica Dominicana e Don Frank Rainieri, Vicepresidente CCI Repubblica Dominicana, presenti tutti i rappresentanti delle Camere dell’area: Giovanni Musella – Presidente CCI Guatemala; Gabriele Musto, Segretario generale Guatemala; Gino Descalzi – Presidente CCI Ecuador. Manola Mazzocchetti – Segretaria Generale Ecuador. Tiziana Marini – Vicepresidente CCI Peru. Flavio Greiner – Segretario Generale Peru. Fernando Vita – Vicepresidente CCI Colombia. Angelo Gobbo – Segretario Colombia. Jeanne Marion Landais – 1ra. Vice CCI RD. Angelo Viro – Segretario direttivo CCI RD. Irene Rumiz – Segretaria Generale RD. Presenti collegati via Zoom anche le Camere di Costa Rica (Presidente Giovanni Graziano, Segretario generale Massimo Angelino) e Venezuela (Presidente Lidia Bruttini e Segretario generale Cristoforo Furst).

Cognomi come Marranzini e Rainieri rappresentano nella Repubblica Dominicana non solo un enorme potere economico, ma anche una importante influenza politica a livello locale. Sono i discendenti dei connazionali arrivati nella RD decenni fa, oggi famiglie italo-dominicane che a modo loro, investendo, producendo e lavorando, hanno contribuito non poco alla crescita e allo sviluppo del Paese.