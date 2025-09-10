Ad agosto l’inflazione in Repubblica Dominicana si e’ attestata al 3,71 per cento su base annua, superando il 3,4 per cento di luglio. Lo ha reso noto la banca centrale nell’ultimo rapporto.

Su base mensile l’inflazione e’ stata dello 0,71 per cento.

Tra i settori dell’economia, quello che ha registrato l’incremento maggiore e’ stato la divisione alimenti e bevande non alcoliche (+1,24 per cento), a causa dell’aumento dei prezzi di pollo, banane, ananas e manioca.

Nei trasporti e’ stato registrato un aumento dello 0,81 per cento, nell’istruzione del 2,18 per cento, dovuto all’aumento dei costi delle scuole private.

Il comparto della ristorazione e dell’alberghiero ha registrato un aumento dell’inflazione dello 0,57 per cento.

La Banca centrale del Paese ha fissato come obiettivo per l’inflazione il 4 per cento e mantiene da sette mesi il tasso di interesse al 5,75 per cento.