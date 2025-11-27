La Repubblica Dominicana permetterà alle Forze armate statunitensi di operare in via temporanea in alcune “zone ristrette” del Paese per rifornire gli aerei di carburante e trasportare attrezzature e personale tecnico, nel quadro della campagna militare lanciata dalla Casa Bianca contro i narcotrafficanti nella regione.

Lo ha annunciato il presidente del Paese caraibico, Luis Abinader, durante una conferenza stampa insieme al capo del Pentagono, Pete Hegseth.

Le forze statunitensi, ha spiegato, potranno utilizzare alcune zone specifiche all’interno della base aerea di San Isidro e nell’aeroporto internazionale Las Americas.

Il Pentagono ha confermato da settembre più di 20 attacchi contro imbarcazioni utilizzate per il trasporto di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, uccidendo almeno 83 persone.

“L’obiettivo e’ chiaro: rafforzare la protezione aerea e marittima mantenuta dalle nostre Forze armate, per prevenire l’ingresso dei narcotici”, ha detto il presidente.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, in visita a Santo Domingo, ha raggiunto quindi un accordo con la Repubblica dominicana che ha acconsentito a fornire strutture aeroportuali alle forze armate Usa nell’ambito del dispiegamento antidroga nei Caraibi e nel Pacifico.

“Abbiamo autorizzato gli Stati Uniti, per un periodo di tempo limitato, a utilizzare aree riservate nella base aerea di San Isidro e nell’Aeroporto Internazionale delle Americhe (Santo Domingo) per operazioni logistiche di rifornimento di carburante, trasporto di attrezzature e personale tecnico”, ha dichiarato il presidente dominicano Luis Abinader.

Questa cooperazione da parte della Repubblica dominicana, fedele alleata di Donald Trump, giunge mentre il presidente statunitense invia segnali contrastanti sulla possibilità di attacchi in territorio venezuelano.

Trump ha autorizzato operazioni segrete della Cia in Venezuela e ha ribadito di non escludere un intervento militare, affermando anche che parlerà con il presidente venezuelano Nicolas Maduro.