L’Italia continua a conquistare il cuore delle coppie di tutto il mondo.

Il nostro Paese è oggi la prima destinazione globale scelta per i viaggi di nozze luxury, secondo le ultime rilevazioni Honeymoon Destination, superando Grecia e Bali. Crescono anche le coppie straniere che scelgono di celebrare le nozze in Italia: sono oltre 15.100 i matrimoni registrati, con un incremento dell’11,4%.

Secondo i dati ENIT, quasi un milione di persone è stato coinvolto, generando circa 4 milioni di pernottamenti e un aumento degli ospiti che porta la spesa media dell’evento a +4,2% rispetto al 2023, attestandola intorno ai 61.500 euro. La voce più rilevante resta la ristorazione, che da sola rappresenta il 36% dei costi.

L’indotto sfiora oggi il miliardo di euro – il doppio rispetto ai 500 milioni del 2018 – distribuito su una filiera ampia e altamente qualificata. Cresce anche la domanda di wedding planner, che raggiunge il 46,3%. Il Centro Italia è l’area più richiesta (31,1%), ma si registra un forte aumento di interesse anche per Sud e Isole (29,3%), con la Sicilia tra le regioni più desiderate.

Il Destination Wedding si conferma un settore capace di valorizzare territori al di fuori dei grandi centri urbani: chi sceglie l’Italia per sposarsi vuole “diventare italiano” almeno per un giorno, immergendosi in un’esperienza autentica fatta di cultura, cibo e paesaggi.

Aumentano anche gli italiani che decidono di sposarsi fuori dalla propria regione: sono 8.400 le coppie che hanno optato per una celebrazione lontano da casa. E cresce la componente internazionale a lungo raggio: Canada, Giappone, Argentina, India, Emirati Arabi Uniti e Sud-Est asiatico, attratti dal fascino del Made in Italy e dai prodotti locali.

”Siamo un Paese competitivo e attrattivo per i turisti, sotto ogni punto di vista. Offriamo esperienze uniche e siamo in grado di rispondere alle diverse esigenze, soddisfacendo anche aspettative molto alte come quelle che si pongono i viaggiatori per le nozze e la luna di miele. Sempre più turisti esteri scelgono l’Italia per celebrare un momento unico, generando un impatto economico positivo per tutto il comparto” commenta Ivana Jelinic, Ad Enit S.p.A.

A testimonianza del valore crescente del comparto matrimoniale, si è recentemente svolto a Londra l’“Enit Weddings and Luxury workshop”, con 17 partecipanti italiani tra hotel di lusso e Destination Management Company, e 25 operatori e wedding planner britannici. L’iniziativa ha incluso anche un tour gastronomico per promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane.

Il successo dell’Italia come destinazione per matrimoni e lune di miele dimostra ancora una volta la forza straordinaria del nostro patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico.

Dietro ogni coppia che sceglie il nostro Paese c’è un’idea di bellezza, autenticità e qualità che il mondo continua ad apprezzare.

Un risultato che non solo valorizza il brand Italia, ma alimenta un indotto fondamentale per territori, imprese e comunità locali.