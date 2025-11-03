“Ho partecipato alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre al Cimitero Militare di Brookwood, dove riposano 327 soldati italiani della Seconda Guerra Mondiale e 2 avieri della Prima Guerra Mondiale”. Lo fa sapere Simone Billi, deputato della Lega eletto all’estero.

“La cerimonia – prosegue – si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Londra Inigo Lambertini, del Console Generale Domenico Bellantone, dell’Addetto per la Difesa Generale di Brigata Massimiliano Mongillo, mentre la Santa Messa è stata celebrata da Padre Giandomenico Ziliotto”.

Erano presenti anche il presidente del Comites di Londra Alessandro Gaglione, i membri del Comites Nicola Del Basso, Antonino Martorana, Anna Cambiaggi e Mike D Petretta, il presidente del Circolo MIE Luigi Billè, il presidente di Italawyers Valeriano Drago, il presidente del Circolo di Londra dei Bergamaschi nel Mondo Radames Bonaccorsi Ravelli, la Sezione Gran Bretagna dell’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione Lucchesi nel Mondo.

“Il sacrificio dei caduti ci richiama ogni giorno al dovere di lavorare per la libertà, la prosperità e la pace dell’Italia e del mondo intero”, dichiara Billi.