Festa della Repubblica a Santo Domingo, celebrato il 2 giugno con la comunità italiana

L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana ha celebrato la Festa della Repubblica Italiana con il tradizionale ricevimento istituzionale organizzato nella prestigiosa cornice dell’Hotel Kimpton Las Mercedes, situato nel cuore della storica Città Coloniale di Santo Domingo.

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni dominicane, esponenti del corpo diplomatico, imprenditori, membri della collettività italiana e personalità del mondo culturale ed economico, confermando ancora una volta il forte legame che unisce Italia e Repubblica Dominicana.

Ad aprire la serata è stato l’ambasciatore d’Italia Sergio Maffettone, che nel suo intervento ha sottolineato la solidità e la profondità delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Un rapporto che affonda le proprie radici nella storia e che continua a rafforzarsi grazie alla collaborazione nei settori economico, culturale, commerciale e istituzionale.

L’ambasciatore ha inoltre ricordato il contributo offerto nel corso dei secoli da numerose personalità italiane e di origine italiana che hanno lasciato un segno importante nella vita culturale, economica e sociale della Repubblica Dominicana. Una presenza che continua ancora oggi a rappresentare un ponte tra le due nazioni e un valore aggiunto per lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

La celebrazione del 2 giugno ha rappresentato anche un momento di incontro per la comunità italiana residente nel Paese caraibico, protagonista di una storia di integrazione e successo che contribuisce a mantenere vivo il legame con la madrepatria.

In un contesto internazionale sempre più orientato alla cooperazione e agli scambi, Italia e Repubblica Dominicana confermano la volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti reciproci, valorizzando le opportunità offerte dalla presenza italiana nel Paese e dal crescente interesse verso il Made in Italy, la cultura e l’eccellenza imprenditoriale italiana.

La Festa della Repubblica si è così trasformata, anche quest’anno, in un’occasione per celebrare non solo i valori democratici italiani, ma anche l’amicizia e la collaborazione che uniscono due Paesi legati da una lunga storia di rapporti e di reciproca stima.