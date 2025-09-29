Il centrodestra vince le elezioni regionali nelle Marche e il governatore Francesco Acquaroli viene rieletto.

A oltre un terzo delle sezioni scrutinate il governatore ricandidato per il centrodestra Francesco Acquaroli è al 51,87%, l’avversario del centrosinistra Matteo Ricci al 44,93%.

Tra i partiti, il primo per voti è FdI con il 28,25% dei voti; il Pd – che lo era nel 2020 – ha il 22,87%; FI ha l’8,02%, la Lega il 7,02%, il M5s il 5,31%; Avs il 4,25%.

Il neo eletto governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, è arrivato al comitato elettorale accompagnato da Arianna Meloni. “Facciamo un grandissimo applauso a Francesco Acquaroli, segno distintivo del grande lavoro che è stato fatto”, ha detto la responsabile della segreteria di Fdi.

E’ stata Arianna Meloni ad introdurre la conferenza stampa di Francesco Acquaroli, rieletto presidente della Regione Marche.

Meloni nel suo discorso ha messo in luce come Fratelli d’Italia abbia ormai una classe dirigente affidabile di cui il secondo mandato di Acquaroli è la rappresentazione.

Quello della mancanza di una classe dirigente nei territori è stata spesso una critica rivolta al partito delle sorelle Meloni. Le elezioni hanno premiato Fratelli d’Italia come primo partito delle Marche

“E’ stato premiato il buon governo. Forza Italia è protagonista ed in buona salute sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un punto stampa davanti a Palazzo Chigi sulle elezioni marchigiane.

“Il più sincero compiacimento e i migliori auguri di buon lavoro a Francesco Acquaroli per la sua riconferma alla guida della Regione Marche” sono espressi dal presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

“Il successo ottenuto – afferma Schifani – conferma la solidità del suo impegno e la fiducia dei cittadini in una visione di governo concreta ed equilibrata. Buona affermazione anche per Forza Italia che cresce e si dimostra sempre di più un partito centrale, inclusivo e determinato nel dare risposte ai cittadini”.

“Avanti amico mio! Abbiamo combattuto mille battaglie. Non le abbiamo vinte tutte, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Godiamoci questa grande Vittoria per le Marche e per l’Italia!”. Così in un post social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Mai avuto dubbi su Francesco Acquaroli. I risultati di queste elezioni lo confermano: la distanza tra il centrodestra e la sinistra era ed e’ netta, perche’ sul campo parlano i fatti. L’Udc e’ orgogliosa di aver condiviso questo percorso e di essere al fianco di Acquaroli in questa nuova sfida, con la certezza che il cammino intrapreso continuera’ a portare sviluppo e futuro al territorio”. Lo dichiara il segretario dell’Udc, Antonio De Poli.

“Complimenti a Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche. Una vittoria netta, i cittadini marchigiani hanno premiato cinque anni di buongoverno, all’insegna della serietà e della responsabilità, scegliendo la linea della continuità. Ora altri cinque anni per portare a termine il lavoro avviato”.Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, commentando il risultato delle elezioni regionali nelle Marche.