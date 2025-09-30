Ministri degli Esteri di Paesi latinoamericani e caraibici, rappresentanti delle ambasciate, esponenti istituzionali italiani, tecnici ed esperti, si riuniranno a Roma il 7 ottobre per la XII Conferenza “Italia – America Latina e Caraibi, un partenariato in crescita” presieduta dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Organizzato, presso il Grand Hotel Parco dei Principi, dalla Farnesina in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo – Latino Americana (Iila), l’evento intende contribuire a rafforzare i rapporti con la regione, sviluppando tematiche di particolare interesse quali la diplomazia della crescita, la promozione degli investimenti e di partenariati, la cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata e nei settori di giustizia e sicurezza, la cooperazione su temi culturali, accademici e scientifico-tecnologici.

La Conferenza si aprirà con l’intervento del ministro Tajani, cui seguiranno gli interventi della ministra degli Esteri della Colombia e Presidente pro tempore della Celac, Rosa Yolanda Villavicencio, e del Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato della Santa Sede, Mons. Paul Richard Gallagher.

I lavori si articoleranno in 2 sessioni tematiche: la prima intitolata “Il partenariato economico con l’America Latina e Caraibi per il sostegno alla crescita e al libero commercio”, mentre la seconda dal titolo “La cooperazione energetica come asse del partenariato Italia-America Latina e Caraibi”.