Petruzziello (MAIE Brasile): “Al CGIE il nostro Movimento voterà assolutamente compatto”

Walter Petruzziello, coordinatore MAIE a Curitiba, è consigliere eletto del CGIE in Brasile; in questa occasione, a colloquio con Italiachiamaitalia.it, di fatto assume il ruolo di portavoce del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Lo abbiamo, infatti, raggiunto telefonicamente, per cercare di capire come si stia muovendo il Movimento in vista della prima plenaria CGIE e dunque dell’elezione del prossimo Segretario generale.

“Come MAIE siamo assolutamente compatti e possiamo contare su 14 voti sicuri, voteremo tutti allo stesso modo”, fa sapere Petruzziello. “Chi voteremo? Lo stiamo decidendo insieme, con la conduzione politica del nostro Presidente Ricardo Merlo”.

Ma già avete in mente qualche nome? “E’ ancora presto per parlare di nomi, a noi interessano i programmi, gli obiettivi, i contenuti. Di certo posso dire che nel nostro movimento sono molti di più i soldati, che i colonnelli; e poi c’è solo un Generale. Anche questa è la nostra forza”.

Per il resto, “come MAIE stiamo lavorando molto bene in Brasile”, sottolinea Petruzziello, “con Luciana Laspro e Daniel Tadone che continuano a dimostrare grandi capacità e grande entusiasmo nell’affrontare questa sfida, ovvero quella di rafforzare ulteriormente il Movimento in terra brasiliana, a tutto vantaggio dei connazionali, soprattutto dei più deboli e bisognosi, a cui continuiamo a prestare assistenza in caso di necessità”, conclude.