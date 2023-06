CGIE, nasce gruppo centrodestra. Alla ricerca del nuovo Segretario generale

Chi sarà al timone del nuovo CGIE? Ci sarà ancora una volta Michele Schiavone, segretario uscente, o il Consiglio sarà in grado di rinnovarsi? Intanto nasce il gruppo di centrodestra: al momento conta 14 consiglieri ma, dice Gianluigi Ferretti a Italiachiamaitalia.it, “ho forti speranze che potremo arrivare a un totale di almeno 18 consiglieri”. Grandi manovre in corso tra le diverse forze politiche, nessuno vuol restare fuori dai giochi

Nei giorni 19-23 giugno si terrà la prima assemblea plenaria del nuovo Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. La prima puntata del nuovo CGIE sarà dedicata all’elezione del nuovo Segretario generale; a seguire, si eleggeranno i vicesegretari. In vista dell’appuntamento di metà giugno, sono in corso grandi manovre tra i vari consiglieri e le diverse forze politiche che compongono il Consiglio.

Chi sarà al timone del nuovo CGIE? Ci sarà ancora una volta Michele Schiavone, segretario uscente, o il Consiglio sarà in grado di rinnovarsi? E il nuovo segretario sarà ancora una volta europeo e appartenente a quella cultura politica propria della sinistra, oppure a guidare il “parlamentino” degli italiani nel mondo questa volta sarà, magari, un sudamericano (visto il gran numero di connazionali ivi residenti), magari non per forza di sinistra?

Nel frattempo, “i Consiglieri del CGIE che si riconoscono nell’azione del Governo di centrodestra si sono riuniti in videoconferenza – si legge in una nota inviata alla redazione di Italiachiamaitalia.it da Gian Luigi Ferretti – ed hanno deciso, in maniera unita e compatta, la costituzione del gruppo organico come riferimento operativo al fine di promuovere le riforme necessarie per valorizzare e rappresentare gli italiani all’estero”.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Gian Luigi Ferretti, consigliere CGIE in rappresentanza dell’Ugl, uomo di destra, già coordinatore del Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo, braccio destro di Mirko Tremaglia durante il periodo in cui il vecchio leone fu ministro degli Italiani nel mondo.

“Finora hanno aderito al gruppo 14 consiglieri”, ci rivela Gian Luigi, che aggiunge: “Ho fondate speranze che potremo arrivare a un totale di almeno 18 consiglieri”.